Silivri Belediyesi kendi ayçiçek yağını üretti: 10 bin teneke vatandaşa dağıtılacak

Silivri Belediyesi kendi ayçiçek yağını ürettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz bu haberi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Elde edilen yağ ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak
- Yılmaz, 500 dönümlük araziye ayçiçek ektiklerini ve bunları Tekirdağ Muratlı Antalya Yağ Tesislerinde yağa dönüştürdüklerini açıkladığı paylaşımında, elde ettikleri 10 bin teneke ayçiçek yağını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklarını belirtti.
500 dönüm arazimizde ektiğimiz ayçiçeklerimizi, Tekirdağ Muratlı Antalya Yağ Tesislerinde yağ haline dönüştürdük ve bugün teslim aldık.
50.000 litreden oluşan 10.000 teneke ayçiçek yağını, bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız.
Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/EXglwnDuMN
500 dönüm arazimizde ektiğimiz ayçiçeklerimizi, Tekirdağ Muratlı Antalya Yağ Tesislerinde yağ haline dönüştürdük ve bugün teslim aldık.