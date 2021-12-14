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İSTANBUL

Silivri Belediyesi kendi ayçiçek yağını üretti: 10 bin teneke vatandaşa dağıtılacak

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz 500 dönüm araziye ektikleri ayçiçekleri, Tekirdağ Muratlı Antalya Yağ Tesislerinde yağa dönüştürdüklerini ve teslim aldıklarını açıklayan bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, elde ettikleri 10 bin teneke ayçiçek yağını ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacaklarını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Silivri Belediyesi kendi ayçiçek yağını üretti: 10 bin teneke vatandaşa dağıtılacak
500 dönüme ekilen ayçiçeklerden 50 bin litre ayçiçek yağı elde edildi.

Silivri Belediyesi kendi ayçiçek yağını ürettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz bu haberi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Elde edilen yağ ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak

  • Yılmaz, 500 dönümlük araziye ayçiçek ektiklerini ve bunları Tekirdağ Muratlı Antalya Yağ Tesislerinde yağa dönüştürdüklerini açıkladığı paylaşımında, elde ettikleri 10 bin teneke ayçiçek yağını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklarını belirtti.
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