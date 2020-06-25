Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sınav öncesi kritik uyarı Denemeler esnasında maske takın
EĞİTİM

Sınav öncesi kritik uyarı: Denemeler esnasında maske takın

Uzmanlar, YKS’ye girecek öğrencilerin sınavdan birkaç gün öncesinde maske takarak test çözüp prova yapmaları tavsiyesinde bulundu. Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, “Günde 10-25 dakikayla başlayarak son gün 1 saat maskeyle soru okuyup maskeyle alıştırma yapsınlar” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere streslerini azaltacak ve motivasyonlarını artıracak tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin sınav öncesinde çalışmayı yavaş yavaş bırakıp zihinsel ve fiziksel olarak kendilerini yormayacak şekilde davranmasının önemli olduğunu belirten Coşkun, "Sınav öncesinde bu çok önemli. Öğrencilerin sınavla ilgili endişeleri olabilir. Bunlara odaklanmak yerine sınava odaklansınlar" diye konuştu.

MASKE DİKKAT DAĞITMASIN

Coşkun, öğrencilerin sınavdaki performansını nasıl arttıracağını düşünmesinin önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "Sınavın sonuçlarını düşünmek onları çok daha fazla strese sokup kaygılarını arttıracaktır. Öğrenciler sınavda maske konusunda endişe yaşayabilirler. Bu çok normal bir durum. Kaygı yaşamaları çok normal ama kendileri gibi sınava giren binlerce öğrenci de var ve onlar da bu kaygıları yaşıyor. Sınavda 'yakınımdaki hasta mı?' diye düşünmesinler. Bunları düşünmek yerine sınava odaklanıp, en iyi performansı göstermeye odaklansınlar. Kendi soruları ve çözümleri dışında hiçbir şey düşünmesinler. Sınava kalan bu kısa sürede kendilerini maskeyle soru çözmeye alıştırsınlar. Günde 10-25 dakikayla başlayarak son gün 1 saat maskeyle soru okuyup maskeyle alıştırma yapsınlar."

SINAVLA ARANIZA MESAFE KOYMAYIN

  • Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çevik ise pandemi şartlarında sosyal mesafeye göre yapılacak olan bu sınavda genç üniversite adaylarının başarılı olması için şu önerilerini sıraladı: "Öğrencilerin YKS'ye sosyal mesafe ve salgın kaygısıyla girmemeleri gerekiyor. Öğrencilerin son haftada maskeyle test çözmelerini tavsiye ediyoruz. Sosyal mesafe endişesinin öğrencilerimizin sınavı ile aralarına mesafe koymamasını tavsiye ediyoruz."

YKS hazırlıkları tamam: Velilere yönelik okul önünde beklemeyin uyarısı
GÜNDEM
YKS hazırlıkları tamam: Velilere yönelik okul önünde beklemeyin uyarısı
Abone Ol Google News
Kılıçdaroğluna soruyoruz!

Kılıçdaroğlu'na soruyoruz!

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?
Suç Başbakanı

Suç Başbakanı

​Tel-Aviv'de ilhak karşıtı protestolar hız kazandı.
Tarafsız değiller

Tarafsız değiller

Barolar özgürlüklere hep karşı çıktı.
BM<br>harekete geçti

BM
harekete geçti

​Hafter'in katliamlar yapıp ceset tarlalarına çevirdiği alanlarla ilgili komisyon kuruldu.
Esenyurt<br>böyle batıyor

Esenyurt
böyle batıyor

​Keyfi adımlar yüzünden belediye milyonlarca liralık faiz yüküyle karşı karşıya.
İşgalci<br>haddini aştı

İşgalci
haddini aştı

​İsrail Türk bayrağına tahammül edemedi.

​Test<br>merkezleri açılacak

​Test
merkezleri açılacak

​Havaalanlarında koronavirüs testinin ücreti belli oldu.
Oğulcan’dan Galatasaray resti: Sarı kırmızılı formayı giymek için TFF'ye başvuruyor

Oğulcan’dan Galatasaray resti: Sarı kırmızılı formayı giymek için TFF'ye başvuruyor
Düğünlere<br>ilişkin tüm detaylar

Düğünlere
ilişkin tüm detaylar

​​İçişleri Bakanlığı alınacak tüm tedbirlere ilişkin genelge yayınladı.
Yeni<br>dönem sinema

Yeni
dönem sinema

​Sinema salonlarının kapasitesine ilişkin önemli açıklama.
Libya'ya<br>tapu desteği

Libya'ya
tapu desteği

​Osmanlı arşivlerinden gönderilen belgeler ihtilafları çözecek.
Kritik uyarı

Kritik uyarı

Sınava sayılı günler kala bu tavsiyeye dikkat edin.
Okul sırasında<br>yetenek keşfi

Okul sırasında
yetenek keşfi

​Cumhurbaşkanlığı işçi ve işvereni buluşturuyor.
Hayata<br>hortumla tutundu

Hayata
hortumla tutundu

​Bodrum katındaki ölümle yaşam arasındaki 13 dakika süren mücadele.
Macron'a Fransız cevap

Macron'a Fransız cevap

​Fransız dergisi: Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi
Hülya Avşar'a tepki

Hülya Avşar'a tepki

​"Allah için giyinenlere laf söylendiği iğrenç bir çağda yaşıyoruz."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.