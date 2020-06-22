YKS hazırlıkları tamam: Velilere yönelik okul önünde beklemeyin uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran’da yapılacak YKS öncesi ÖSYM’nin hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı. Bu yılki sınava 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığını bildiren Aygün, Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldığını, ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170’e çekildiğini hatırlattı.

Halis Aygün

10.00’DAN SONRA KİMSE ALINMAYACAK

Bu kapsamda YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacağını ve adaylara 165 dakika süre verileceğini kaydeden Aygün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 180 dakika olacağını, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi’nin (YDT) ise 28 Haziran’da saat 15.45’te başlayacağını ve adaylara 120 dakika süre verileceğini hatırlattı. Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerektiğine işaret eden Aygün, “Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak” dedi. ÖSYM Başkanı Aygün, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri de şöyle anlattı:

REKLAM

SINAV ESNASINDA MASKE ZORUNLU DEĞİL

“Sınav binaları dezenfekte edilecek. YKS’nin her oturumunda, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak görevliler maskelerini çıkarmayacaklar. Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor” Halis Aygün, “Kovid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını YKS öncesi ÖSYM’ye iletmeleri gerekiyor. YKS’de bu adaylar yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak, ilk atandıkları sınav binasına gitmeyecekler” Aygün, YKS sonuçlarının, 28 Temmuz’da söyledi.

Kovid-19’lu aday dilekçe verecek

2020-YKS’ye girecek adaylardan Kovid-19 tanısı veya şüphesi olanlar ile karantina sürecinde bulunanların, ÖSYM’nin yayınladığı dilekçeyi doldurmaları gerekiyor. Kesin Kovid-19 tanısı olan, tedavisi tamamlanıp karantina sürecinde olan, virüslü hasta ile temasından dolayı karantinada bulunan ve Kovid-19 belirtileri taşıyan adaylar, sınav merkezlerindeki yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak. Bu adayların “Genel Amaçlı Dilekçe”yi doldurarak belgeleri ile “yks2020@osym.gov.tr” adresine göndermeleri gerekiyor. Dilekçe örneğine ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.