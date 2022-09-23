Sincan Belediyesi’nin iki yeni sevimli dostu: Edi ile Büdü

Edi ile Büdü; uzun yelesi, uzun kuyruğu, kısa bacakları ve tüm sevimliliği ile Sincan Belediyesi Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde çocuk dostlarını bekliyor.

Özel çocuklar için terapi desteği ve özel çalışmalar yapan Sincan Belediyesi, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde at binme parkuru hazırladı. Özel çocukların eğitimlerine yardımcı olması için iki sevimli midilli atını da sahiplendi. Kocaeli-Gölcük’ten getirilen shetland cinsi atlar uzun yelesi, uzun kuyruğu ve kısa bacaklarıyla sevimliliklerinin yanı sıra güçlü olmalarıyla da dikkatleri çekiyor.

Edi İle Büdü Çocukların Yeni Arkadaşı

Edi ile Büdü özel çocukların hipoterapi eğitimlerinde en yakın arkadaşları olacak. Hipoterapi at üstünde egzersiz sayesinde beden kaslarını çalıştırmayı hedef alan başarılı bir tedavi yöntemi. Ata binme sürecinde vücudun tüm büyük kas gruplarını çalıştıran bu tedavi ile özel çocukların hasar gören kaslarını harekete geçirerek çeviklik artışı, hareketler arası koordinasyon ile kasların gelişmesi ve güçlenmesi sağlanıyor. Ayrıca denge, koordinasyon, duruş kontrolü ile ince motor gelişimi, kognitif ve iletişim becerileri artıyor.

REKLAM

Çocuklar Edi ile Büdü’yü Çok Sevdi

Merkezi ziyarete gelen çocuklar Edi ve Büdü ile vakit geçirmeyi çok seviyor. Kimi onların keyifli oyunlarını izliyor kimi ise onları daha yakından tanımak istiyor.

Saf sevginin varlığını hissetmek için Edi ve Büdü ile tanışmak isteyenler Sincan Belediyesinin Polatlar Mahallesinde bulunan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret edebilir.