Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi yapıldı

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların yer aldığı zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT), Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
ZPT'ler güvenlik önlemi altında ilgili birliklere yönlendirildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların yer aldığı zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT), Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
ZPT'ler güvenlik önlemi altında ilgili birliklere yönlendirildi.
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