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Sıracevizler’de ‘Yıldırım’ mesai

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde süren inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sıracevizler’de ‘Yıldırım’ mesai
Yıldırım Belediyesi

Yıldırım Belediyesi’nin, Sıracevizler Mahallesi’nde yapımına başladığı ve inşası hızla süren sosyal yaşam alanı bölgeye değer katacak. Çalışmaları süren inşaat

Yıldırım Belediyesi

alanında incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, pazar yerinin 2022 yılı nisan ayı içerisinde hizmete açılacağının müjdesini verdi. Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olacak Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi tamamlandığında, tesisin alt katı ‘kapalı pazar alanı’, üst katı da ‘sosyal yaşam merkezi’ olarak hizmete sunulacak. Mevcut pazar alanı ve kapalı otopark yenilenirken, oluşturulacak yeni katta ise kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ve idari ofisler yer alacak.

BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Sıracevizler Pazar Alanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mevcut pazar alanımızdaki lavaboların, mekanik sistemin, elektrik tesisatının yenilenmesi işlemleri bitti. Şu anda bünyesinde çocuklar, gençler ve kadınlar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ve idari ofislerin yer alacağı sosyal yaşam merkezinde çalışmalar devam ediyor. Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’mizi inşallah Nisan 2022 itibariyle hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi açıldığında bölgeye değer katacak. Proje tamamlandığında, hem vatandaşlarımız pazar alışverişlerini daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilme imkânı bulacak hem de hemşerilerimiz spor yapıp, sosyalleşebilecekleri bir merkez kazanmış olacak" diye konuştu.

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