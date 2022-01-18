Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic karşılama töreninde yaşanan olaydan övgüyle bahsetti: Başka hiçbir ülkede görmedim

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Tören sırasında etkili olan rüzgar, liderlerin yürüyeceği halıyı yerinden oynattı.
Rüzgar nedeniyle yerinden kalkan halıyı, görevliler anında düzeltti.
"DEVLETİNE VE SİZE OLAN SEVGİLERİNİ GÖSTERİYOR"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştığı videoda Vucic, "Başka hiçbir ülkede görmedim. Rüzgar halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor." diyerek yaşananlardan gıptayla bahsetti.