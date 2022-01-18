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POLİTİKA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic karşılama töreninde yaşanan olaydan övgüyle bahsetti: Başka hiçbir ülkede görmedim

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ankara'da katıldığı resmi karşılama töreninde, rüzgar nedeniyle yerinden oynayan halıları düzelten personelden övgüyle bahsetti. Başka hiçbir ülkede böyle bir hareketi görmediğini vurgulayan Vucic konuya ilişkin, "Rüzgar halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic karşılama töreninde yaşanan olaydan övgüyle bahsetti: Başka hiçbir ülkede görmedim
​Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten karşılama töreninde yaşanan olaydan övgüyle bahsetti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Tören sırasında etkili olan rüzgar, liderlerin yürüyeceği halıyı yerinden oynattı.

Rüzgar nedeniyle yerinden kalkan halıyı, görevliler anında düzeltti.

"DEVLETİNE VE SİZE OLAN SEVGİLERİNİ GÖSTERİYOR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştığı videoda Vucic, "Başka hiçbir ülkede görmedim. Rüzgar halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor." diyerek yaşananlardan gıptayla bahsetti.

Aleksandar Vucic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Başka hiçbir ülkede görmedim
OYNAT 01:25
Aleksandar Vucic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Başka hiçbir ülkede görmedim
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in dikkatini çeken bir anekdotu sosyal medya hesabından paylaştı. Altun, paylaşımında, 'Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic: Başka hiçbir ülkede görmedim. Rüzgar halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor' ifadelerini kullandı.

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