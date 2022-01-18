Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic karşılama töreninde yaşanan olaydan övgüyle bahsetti: Başka hiçbir ülkede görmedim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyede

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin ticaret hacminin rekor kırmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyede ilerliyor. Hedefimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamaktır." diye konuştu. Erdoğan ayrıca, Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. İsrail ile ilişkilere de değinen Erdoğan, olumlu yaklaşımlar olduğunu vurgulayarak, "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bir ziyareti olabilir." dedi.