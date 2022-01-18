Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Başta Balkanlar olmak üzere bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcılara destek olmaya devam edeceğiz.

Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyede ilerliyor. Ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor. Bin 300'den fazla Türk şirketi Sırbistan'da faaliyet gösteriyor.

Son 10 yıl içinde iş adamlarımız Sırbistan'da 250 milyon dolarlık yatırım yaptı. Müteahhitlerimiz ülkede 45 projeye imza attı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla ticaret hacmimizi 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır.

OYNAT 01:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'da hedefimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin ticaret hacminin rekor kırmaya devam ettiğini vurgulayarak, 'Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyede ilerliyor. Hedefimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamaktır.' diye konuştu. Erdoğan ayrıca, Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. BiP'te paylaş

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BOSNA HERSEK'TEKİ GELİŞMELER

Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu aşikardır.

Buradaki üçlü yapının Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü üzerindeki yaklaşımı büyük önem arz ediyor. Buradaki sıkıntıları giderebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Sırbistan'da yapılacak seçimin akabinde istiyoruz ki bu üçlü grubun liderlerini bir araya getirip toplantı yapalım ve bu toplantıyla özellikle Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için adımlar atalım. Özellikle yapılmakta olan otoban çalışmaları ve bu çalışmalar üzerindeki nüans farkları diyebileceğimiz bazı hissi yaklaşımlar var. Bunları bir kenara koyar da burada gerçekten ideal olan yaklaşımı yakalarsak, ki buna biz birlikte yardımcı olalım istiyoruz. İnşallah seçimin ardından bu buluşmayı sağlayacağız.

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DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

ABD'nin geri çekilmesi mali analizlerden sonra, kendileri için fayda görmeyince Doğu Akdeniz'deki bu çalışmalardan geri. çekilme kararı aldılar. Berat Albayrak'ın bakan olduğu zaman İsrail ile görüşmeler yapılıyordu. İsrail buradan çıkacak gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürülmesi kararlaştırılmıştı. Bunu yeniden yapabiliriz. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bir ziyareti olabilir. Başbakan Bennett'in de olumlu yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Kazan-Kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak her şeyi yaparız. Biz kavga için değil barış için varız. Barış aracı olmayacaksa karar her ülkenin kendisine aittir. Boşuna biz sondaj gemilerini almadık.

OYNAT 03:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye gelebilir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İsrail ile ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, olumlu yaklaşımlar olduğunu vurgulayarak, 'İsrail ile buradan çıkacak gazla ilgili olarak Türkiye üzerinden bunun Avrupa'ya götürülmesi konusunda belli bir hedefe varılmıştı. Bunu yeniden yapabiliriz. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bir ziyareti olabilir. Başbakan Bennett'in de olumlu yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak.' dedi. BiP'te paylaş

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VUCIC: TİCARET HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Imza töreni sonrası ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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Ekonomik ilişkilerimiz sürekli gelişiyor. Yüzde 30'dan fazla bir artış oldu geçen yıl ticaret hacmimizde. Rakam 2 milyara ulaştı, hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. İlerde birçok yeni proje yapacağız. Enerji kaynakları nereden alınabilir, nerede yapacağız, özellikle bu konu üzerinde yoğunlaşacağız.