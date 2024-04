Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka mazbatasını alarak göreve başladı

Birinci döneminde bitiremediği projeleri olduğunu belirten Başkan Yarka, “Her zaman bizim bir söylemimiz var, durmak yok çalışmaya devam. Birinci dönemde yapamadıklarımızı ikinci dönemde milletin takdiriyle güzel bir sonuç ile tekrar kazandık. Bizim her zaman söylemlerimiz, her şey herkese eşitlik ve herkese hizmet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Sağda solda söylenen şöyle oldu böyle oldu söylemlerini biz kale almıyoruz. Biz, sadece her zaman devletin kanun hukuk çerçevesinde yapılan sonuçlar çerçevesinde biz konuşmalarımızı yapıyoruz" dedi.