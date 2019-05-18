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Gündem Şırnakta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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ŞIRNAK

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Merkez Güleşli Köyü Neseb Deresi bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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