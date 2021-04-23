Şırnak'ta babası tarafından nehre atılan çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü Babası tarafından nehre atılan çocuktan acı haber geldi! Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir yıldır psikolojik tedavi gören babası tarafından nehre atıldığı ileri sürülen üç yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Vatandaşlar tarafından kurtarılarak tedavi altına alınan çocuğun hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Merkezi 23 Nisan 2021, 15:26 Son Güncelleme: 23 Nisan 2021, 15:27 AA