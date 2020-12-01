Şırnak'ta DTK operasyonu: 20 kişi yakalandı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefi olan demokratik özerkliğin sözde kurucu meclisi ve KCK/TM'nin parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı DTK (Demokratik Toplum Kongresi) bünyesinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerinin yakalanması için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde operasyon düzenlendi.
- Operasyonda, aralarında sözde eski eş başkanlarının da bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, 3 av tüfeği ile çok sayıda çeşitli dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.