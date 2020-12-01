Şırnak'ta DTK operasyonu: 20 kişi yakalandı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefi olan demokratik özerkliğin sözde kurucu meclisi ve KCK/TM'nin parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı DTK (Demokratik Toplum Kongresi) bünyesinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerinin yakalanması için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında sözde eski eş başkanlarının da bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, 3 av tüfeği ile çok sayıda çeşitli dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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OYNAT 00:25 Kocaeli’de şafak vakti terör operasyonu: 9 gözaltı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 10 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda, aralarında HDP İl Eşbaşkanı L.A'nın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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