Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Şırnakta DTK operasyonu 20 kişi yakalandı
POLİTİKA

Şırnak'ta DTK operasyonu: 20 kişi yakalandı

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın sözde 'yasama' organı olarak belirlenen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yapılanmasında yer alanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefi olan demokratik özerkliğin sözde kurucu meclisi ve KCK/TM'nin parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı DTK (Demokratik Toplum Kongresi) bünyesinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerinin yakalanması için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde operasyon düzenlendi.

  • Operasyonda, aralarında sözde eski eş başkanlarının da bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, 3 av tüfeği ile çok sayıda çeşitli dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

PKK’nın paralel yapısına darbe
GÜNDEM
PKK’nın paralel yapısına darbe

Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı
GÜNDEM
Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı

PKK/KCK'ya 42 ilde operasyon: 641 kişi gözaltında
GÜNDEM
PKK/KCK'ya 42 ilde operasyon: 641 kişi gözaltında

Kocaeli’de şafak vakti terör operasyonu: 9 gözaltı
OYNAT 00:25
Kocaeli’de şafak vakti terör operasyonu: 9 gözaltı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 10 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda, aralarında HDP İl Eşbaşkanı L.A'nın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.


Abone Ol Google News
İçişleri duyurdu

İçişleri duyurdu

​Üç belge de tek seferde verilen bilgiyle alınabiliyor.
MEBden flaş karar

MEB'den flaş karar

​5-6 Aralık'taki sınavlar ertelendi...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Çok istiyorlarsa versinler Marsilyayı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

​BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama.
TRT World Forum bugün başlıyor

TRT World Forum bugün başlıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'dan dünyaya seslenecek

Gizli belgeler sızdırıldı

Gizli belgeler sızdırıldı

117 sayfalık belge koronavirüsün ilk dönemine ışık tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.