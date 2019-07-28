Gündem PKKnın paralel yapısına darbe
DİYARBAKIR

PKK’nın paralel yapısına darbe

Diyarbakır Başsavcılığı, PKK’nın Doğu ve Güneydoğu’da vatandaşlar üzerinde yeniden tahakküm kurmak için paralel yasama ve yargı kurduğunu belirledi. PKK bunun için özellikle HDP ve bazı STK’ların yöneticilerini kullandı. İllegal yapı, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Diyarbakır’da Eylül 2018’deki toplantısında şekillendi. Kandil’den gelen talimatlar DTK’ya katılan isimlere iletildi. Polis Tunceli, Diyarbakır, Kars, Erzurum ve Bingöl’de DTK toplantılarına katılan onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Şahin Şen Yeni Şafak
DTK toplantısına delege olarak katılan HDP’li isimler tek tek gözaltına alındı.
DTK toplantısına delege olarak katılan HDP’li isimler tek tek gözaltına alındı.

Seri operasyonlarla beli kırılan ve elebaşları etkisiz hale getirilen PKK’nın, siyasi kanadı HDP üzerinden gitmeye çalıştığı yapılanma savcılık tarafından deşifre edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) 2018 Eylül’de Diyarbakır’da düzenlenen 8’inci olağan kongresinde alınan kararlar üzerine çalışma başlattı. PKK’dan verilen emirlerin DTK’ya katılan temsilcilere aktarıldığı, bu gizli emirlerde PKK’nın Kürt vatandaşlar üzerinde kaybettiği hakimiyeti yeniden sağlamak ve devletle ilişkisini kesmek için devlete paralel bir yapılanmaya gitme kararı aldığı, KCK yapılanmasının bulunduğu illerde devlet kurumlarına paralel yasama, yürütme ve yargı organlarının kurulmasının kararlaştırıldığı tespit edildi.

PKK, paralel yapı için DTK’nın Eylül 2018’de Diyarbakır’da düzenlenen 8’inci olağan kongresinde düğmeye bastı.

HDP’LİLERE OPERASYON

Kongrede yeni yapılanmayı DTK kongresine katılan ve çoğu 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi seçilen HDP’li isimlerin oluşturması istendi. PKK’nın lider kadrosunun verdiği talimatla hareket eden aralarında eski ve yeni HDP’li il ve ile ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve parti üyeleri yapılanma için bulundukları şehirlerde çalışmalara başladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde farklı şehirlerdeki savcılık ve emniyet birimleri DTK toplantısına katılan isimleri yakalamak için düğmeye bastı. Tunceli, Diyarbakır, Kars, Erzurum ve Bingöl’de düzenlenen operasyonlarda DTK toplantısına delege olarak katılan HDP ve uzantısı partilere mensup isimler gözaltına alındı.

EŞBAŞKANLARA GÖZALTI

Mardin’de HDP’li Nusaybin belediye eşbaşkanı Ferhat Kut, Nusaybin belediye meclis üyesi Mehmet Emin Alkan ve Demokratik Bölgeler Partisi Mardin İl Eşbaşkanı Leyla Bozkurt’un da aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Erzurum’da ise Karayazı belediye eşbaşkanı Burhanettin Şahin, belediye meclis üyeleri Yüksel Kişin, Erdal Bayram, Mahmut Çimendağ, büyükşehir belediyesi meclis üyesi Mehmet Latif Karakuş, HDP yöneticileri Nuri Kandemir ve Namet Yılmaz, belediye eski meclis üyeleri Erdem Kaya, Cemil Oran ve Erol Mahçup gözaltına alındı. Tunceli’de HDP il genel meclis üyesi Metin Kılıç ile 9 şüpheli, Diyarbakır’da ise Bağlar belediyesi meclis üyesi Nursel Örmek yakalandı.

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BAŞLAMADAN ÇÖKECEK

Kars’ta düzenlenen operasyonda aralarında HDP eski İl Başkanı İdris Ağbaba, İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı Güldane Kılıç, HDP yöneticisi Nuriye Erkmen, Tuğba Yağışlı, Oktay Tül ve HDP’li belediye meclis üyesi Münevver Subaşı, HDP eski İlçe Başkanı Mustafa Özmen’in de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Bingöl’de ise DTK üyeleri Mehmet Zeki Ergül, Erdal Evren, Mehmet Özdemir, Ahmet Erdoğmuş, Asiye Ülker Kılıç, Asıf Yanılmaz, Özkan Candan ile Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyeleri Hatice Kavran, Halime Aksoy, Emine Kaya ve Hayriye Sarı yakalandı. Gözaltına alınan DTK delegelerinden Tunceli’de gözaltına alınan Metin Kılıç ve 6 şüpheli tutuklanırken, şüphelilerden bir kısmı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonların genişleyeceği ve yeni yapılanmanın başlamadan çökertileceği öğrenildi.

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