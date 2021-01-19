Gündem Şırnakta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı
ŞIRNAK

Şırnak'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı

Şırnak'ta yağan yoğun kar dolayısıyla yolda mahsur kalan 9 araçtaki 65 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şırnak'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkisinde yol ulaşıma kapandı.

Yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, cep telefonuyla güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Bölgeye Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri sevk edildi.

Çocuklar gibi oynadılar: Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
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İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışının başlamasının ardından Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi karla kaplandı.
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Hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan 2 yaşlarındaki Silva adlı bozayı ve Cengiz isimli kurt, karın tadını doyasıya çıkarttı.
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Bozayı bir yandan biberonla süt içerken diğer yandan eğitmeniyle karda vakit geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.
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Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi yönetim kurulu başkanı Burak Memişoğlu, Ayı ve kurt normalde doğal yaşamlarında bile birlikte yaşayan türler değil. Birbirlerine adeta zarar verebilecek türler. Burada tüm dünyaya aslında sevgiyle bu bağın birleştiğini göstermeye çalışıyoruz. Hatta sadece bununla da kalmıyor. Ayımız Silva, 2 yaşında ve 380 gram prematüre olarak doğup yaşama tutunan dünyada tek ayı örneğidir. Silva aynı zamanda iki tane kaplan arkadaşı Kimbo ve Çilek ile alanımızda aynı barınakta büyüdü. Sadece bir kurt ve ayı değil bir ayı ve iki kaplanın da bir arada yaşam sürdürdüğüne burada şahit olduk dedi.
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Rehabilitasyon merkezi hakkında da Memişoğlu, 65 türden 500 çeşit üzerinde bir çok canlımız var. Bu canlılarımızın özellikle kendi doğasında yaralanmış, tedaviye muhtaç tüm canlıların tedavilerini gerçekleştiriyoruz diye konuştu
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Çocuklar gibi oynadılar: Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan 2 yaşlarındaki bozayı ve kurdun karda vakit geçirdiği anlar kameralara yansıdı.


65 kişi kurtarıldı

Ekipler, yaklaşık 2 sat süren çalışmayla 9 araçta bulunan 65 kişinin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

Minibüs sürücüsü Ali Aktanır, Siirt'ten Şırnak'a gitmek için yola çaktığını ancak kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını, güvenlik güçlerinden yardım talep ettiklerini söyledi.

Aktanır, "Yardımımıza ekipler koştu, yolu açtılar. Şimdi yolcularımla Şırnak'a gideceğiz. Allah razı olsun, emeklerine sağlık." dedi.

Yolcu Şerafettin Ekin de yolu açan ekiplere teşekkür etti.

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