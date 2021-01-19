Gündem Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiyenin en soğuk ili oldu
BOLU

Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Türkiye'de bu gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 dereceyle Bolu'da ölçüldü. Bolu'nun Gerede ilçesinde bağlı Samat köyünde ise ikinci en düşük sıcaklık eksi 30,6 hissedildi.

Haber Merkezi AA
Bolu
Bolu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece olarak kaydedilirken Gerede ilçesine bağlı Samat köyü ise sıfırın altında 30,6 ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 28,9 dereceyle Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.

Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyini buz kapladı. Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Abant Tabiat Parkı'nda geçen günlerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22,2 olduğu tabiat parkında bulunan ve çevresi 7 kilometre uzunluğunda olan gölün yüzeyi buz tuttu.

Günübirlik tatil için gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Yetkililer, tatilcileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

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İki metre karda mahsur kalan vatandaşların imdadına koştular
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Muş’ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
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Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle, Muş- Kulp- Diyarbakır karayolu ulaşıma kapandı.
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Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, 2 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu yolda, karla mücadele çalışması başlattı.
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Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede ekipler 24 saatlik zorlu mücadelesi sonucunda yol ulaşıma açarken, tedbir amaçlı kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
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Kar yağışı ve tipinin sürdüğü, kardan tünellerin oluştuğu bölgede, ekipler yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.
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Karayolları ekipleri bir yandan karla mücadele çalışmasını sürdürürken, bir yandan da yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Karın geçit vermediği yolda kara saplanan bir araç ve içerisindeki iki kişi, karayolları ekibinin yardımı ile kurtarılarak, yoluna devam etti.
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Muş- Kulp- Diyarbakır karayolu üzerinde sürdürülen karla mücadele çalışması hakkında bilgi veren Muş Karayolları 113. Şube Şefliği iş makinesi operatörü Suat Demir, Tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapalı olan yolda çalışmalarımız devam ediyor. Tipi ve fırtına nedeniyle çalışmalarımızda aksamalar oluyor. Bugün yolu tekrardan açarak, hizmete sunacağız dedi. Muş- Kulp- Diyarbakır karayolunun kardan temizlendiğini ancak kısa süreli tedbir amaçlı trafiğe kapalı tutulduğunu belirten iş makinesi operatörü Ercan Çoban ise Burada kar kalınlığı yer yer 2 ile 2 buçuk metreyi aşmış durumda. Karayolları ekipleri olarak çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Tipi ve fırtına nedeniyle yollarımız tekrar kapanabilir ancak biz bütün gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gece- gündüz demeden çalışacağız diye konuştu.
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İki metre karda mahsur kalan vatandaşların imdadına koştular
Yoğun kar ve tipi sonrası Muş- Kulp- Diyarbakır kara yolu 24 saat kapalı kaldıktan sonra ulaşıma açılırken, iki metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu bölgede mahsur kalan vatandaşların da imdadına ise Karayolları ekipleri yetişti.


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