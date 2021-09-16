Gündem Şırnakta petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevikin ismi verildi
ŞIRNAK

Şırnak'ta petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in ismi verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde petrol keşfedilerek üretime alınan kuyuya, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verildi.

Haber Merkezi AA
Şırnakta petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevikin ismi verildi
Şırnak'ta petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in adı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) 2017'den itibaren bölgede Silopi havzası ve civarı öncelikli arama alanları olarak belirlenerek, yoğun sismik veri toplama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Cizre'de 13 Eylül'de günlük 400 varil debi ile üretime alınan kuyuda keşfedilen petrolün 35 API graviteye sahip olduğu belirlendi.

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Üretim testleri devam eden kuyuya, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019'da PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Esma Çevik'in ismi verildi.

Bakan Dönmez'den paylaşım

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şırnak’ta sismik arama faaliyeti yapan Türkiye Petrolleri personelinin güvenliğini sağlarken şehit düşen Astsubay Esma Çevik'in ismi Cizre'de yeni açılan petrol kuyusuna verdik. Görevi başında şehit düşen bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz... " ifadesini kullandı.

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