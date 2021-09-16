Şırnak'ta petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in ismi verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) 2017'den itibaren bölgede Silopi havzası ve civarı öncelikli arama alanları olarak belirlenerek, yoğun sismik veri toplama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda Cizre'de 13 Eylül'de günlük 400 varil debi ile üretime alınan kuyuda keşfedilen petrolün 35 API graviteye sahip olduğu belirlendi.
Üretim testleri devam eden kuyuya, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019'da PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Esma Çevik'in ismi verildi.
Bakan Dönmez'den paylaşım
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şırnak’ta sismik arama faaliyeti yapan Türkiye Petrolleri personelinin güvenliğini sağlarken şehit düşen Astsubay Esma Çevik'in ismi Cizre'de yeni açılan petrol kuyusuna verdik. Görevi başında şehit düşen bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz... " ifadesini kullandı.
Şırnak’ta sismik arama faaliyeti yapan @trpetrolleri personelinin güvenliğini sağlarken şehit düşen Astsubay Esma Çevik'in ismi Cizre'de yeni açılan petrol kuyusuna verdik.
Görevi başında şehit düşen bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz... 🇹🇷 pic.twitter.com/UukSqkzZNl
Şırnak’ta sismik arama faaliyeti yapan @trpetrolleri personelinin güvenliğini sağlarken şehit düşen Astsubay Esma Çevik'in ismi Cizre'de yeni açılan petrol kuyusuna verdik.