Esma komutan şehit oldu

Şırnak’ın İdil ilçesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu PAMİT Komutanı Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı’nca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı’nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 7 askerin tedavisi sürüyor.

BOMBA İMHA UZMANIYDI

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada PAMİT Komutanı Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Şehit askerlerden Çevik’in bomba imha ettiği görüntüleri 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. Barut kokusu, parfüm kokusu başlıklı paylaşımda Çevik’in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor. Şehit Sayar’ın, acı haberi de Samsun’daki ailesine ulaştı. Sayar bugün Havza Gidirli Mahallesi Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, aynı mahallede bulunan kabristanlığa defnedilecek.

BİNGÖL’DEN DE ACI HABER

Halil Ulaş Yıldırım

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Kemal Sayar

Öte yandan Bingöl’ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşen Astsubay çavuş Halil Ulaş Yıldırım (29) şehit oldu. Şehidin Ankara’daki evine ateş düştü. Acı haberi dün sabah alan Yıldırım ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatılırken belediye ekipleri evin önüne taziye çadırı kurdu. Astsubay Halil Ulaş Yıldırım’ın naaşı, bugün Mamak Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenecek tören sonrası Cebeci Şehitliği’nde toprağa verilecek.