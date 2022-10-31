Şırnak'ta terör operasyonu: 19 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 24-30 Ekim'de, il genelinde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 19 zanlı yakalandı.
Eş zamanlı baskınlarda 2'si FETÖ, 17'si PKK üyesi suçlamasıyla 19 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi
Şüphelilerden 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.