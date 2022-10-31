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ŞIRNAK

Şırnak'ta terör operasyonu: 19 zanlı yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Şırnakta terör operasyonu: 19 zanlı yakalandı
Foto/arşiv

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 24-30 Ekim'de, il genelinde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 19 zanlı yakalandı.

Eş zamanlı baskınlarda 2'si FETÖ, 17'si PKK üyesi suçlamasıyla 19 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi

Şüphelilerden 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bakan Soylu 'Sınırımızda PYD olsun' diyen CHP'li Muharrem Erkek'in videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları
OYNAT 00:25
Bakan Soylu 'Sınırımızda PYD olsun' diyen CHP'li Muharrem Erkek'in videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye sınırında PKK'nın siyasi uzantısı PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Muharrem Erkek'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 'CHP kimlerin elinde?' diye soran Bakan Soylu, 'Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır. Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, 'terör koridoru' savunucusu CHP'li Muharrem Erkek, PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor. Emperyalizmin operasyon çocukları.' dedi.

'Denizlerin kalaşnikofu' yerlileştirildi
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ERMAKSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı 40 milimetre deniz topu Kaan'ı SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda vitrine çıkardı.
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Fuarda ayrıca ASELSAN ve ERMAKSAN arasında 40 milimetre Türk Tipi Deniz Topu Mutabakat Muhtırası imzalandı.
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ERMAKSAN Savunma Sanayi Direktörü Ümit Kıyak, 40 milimetre ve üzeri havanlar ile deniz toplarına ilişkin çalışmalar yaptıklarını söyledi.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına, konseptlerin nereye gittiğine baktıklarını dile getiren Kıyak, altyapılarına uygun ürünleri seçerek, tersine mühendislik, yeniden tasarlama, farklı yetenekler kazandırma, yeni konseptler oluşturma yoluyla çözümler geliştirdiklerini ifade etti.
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Kıyak, 40 milimetre deniz topuna benzer ürünlerin mevcut olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Bunun çok daha farklı, tamamen Türkiye'ye özgü modellerini, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacına yönelik modelleri geliştiriyoruz. Bunlarla ilgili planlarımız var, vizyonumuzda bunlar bulunuyor. Bütün dünya deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve kolay kolay tedarik edilemeyen, üretici firmaların her ülkeye vermediği, termin sürelerinin çok uzun olduğu bir sistem. Deniz kuvvetleri tarafından çok tutulan bir silah sistemi, hatta denizlerin kalaşnikofu diyebilirim, çok güvenilir, stabil bir sistem. Aynı zamanda cephanelikli top diye de geçiyor. Çok yüksek miktarda mühimmat da depolayabiliyorsunuz ve yüksek hızlarda bunları atabiliyorsunuz.\"
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Ağır silah geliştirme vizyonu doğrultusunda deniz platformları için de çözümler geliştirdikleri bilgisini veren Kıyak, bunu \"milli gemilere milli top\" ile de somutlaştırdıklarını vurguladı.
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10 yıl boyunca her an üretme garantisi

40 milimetre topu yapmak için Milli Savunma Bakanlığına başvurduklarına işaret eden Kıyak, altyapılarının uygun bulunması üzerine stratejik iş birliği anlaşması yaptıklarını bildirdi. Kıyak, şunları kaydetti:

\"Stratejik iş birliği anlaşması kapsamında da bu topu geliştiriyoruz. Herhangi bir talep yok fakat devletimizin desteği var. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla geliştiriyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız mühimmat, atış alanı, gemi, tesislere giriş-çıkış, teknik personel desteğini bu anlaşma kapsamında sağlıyor. Biz de 10 yıl boyunca topu istedikleri an hemen üretip tedarik edeceğimize dair söz veriyoruz. Topun mekanik kısmını tümüyle biz üretiyoruz. Elektronik, komuta-kontrol ve lokal kontrol kısımlarını ASELSAN ile yaptığımız iş birliği kapsamında birlikte geliştiriyoruz. Normalde Deniz Kuvvetlerinin kullandığı toplarda analog sistemler var, tamamen dijital sistemlere geçiriyoruz. Aynı zamanda geminin savaş yönetim sistemiyle de tamamen uyumlu olacak. Mekanik kısımlar neredeyse tamamlandı, birkaç ay içinde atış testlerimizi yapacağız. Hem silahın hem de robotik doldurma sisteminin fabrika testlerini yapıyoruz ama atışlı testlerini gerçekleştireceğiz yakın zamanda, daha sonra ASELSAN'ın yaptığı elektronik sistemlere entegre edeceğiz. Atış testlerinin ardından gemi testlerini yaparak Deniz Kuvvetlerimizin kabul muayenesine sunacağız. Orada da başarılı olursak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kalifiye edilmiş bir deniz topumuz olacak.\"
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Parçacıklı mühimmatla değeri daha da artacak

40 milimetre deniz topunun kullanım alanlarına ilişkin de bilgi veren Ümit Kıyak, söz konusu silah sisteminin hücumbotlarda ana silah olarak kullanıldığını, daha büyük gemilerde, korvetlerde yardımcı silah olarak da yer aldığını söyledi.

Kıyak, \"Bu silahlara ASELSAN'ın 35 milimetre toplarda yaptığı gibi parçacıklı mühimmat atabilme kabiliyeti kazandırabilirsek değeri katbekat artacaktır. O zaman küçük füze ve hava hedeflerine karşı da çok etkili bir yakın hava silah sistemi olacaktır. Hem katma değeri artacak hem de konsepti değiştiği için yurt dışındaki deniz kuvvetleri tarafından da tercih edilecektir.\" dedi.
'Denizlerin kalaşnikofu' yerlileştirildi
Deniz platformlarında yaygın olarak kullanılan ve "denizlerin kalaşnikofu" olarak nitelendirilen 40 milimetre deniz topu yerlileştirildi.

Erdoğan tarihi açıkladı ikinci elde yerli otomobil hareketliliği başladı: 'Togg alacağım için satılık'
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Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü düzenlenen resmi törenle açıldı.
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Etkinlikte ilk elektrikli otomobili olan C-SUV modeli de seri üretim bandından indi.
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Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobilin ön satışı şubat ayında başlayacağını ve fiyatının da bu tarihte belli olmasının beklendiğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek\" dedi.
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Togg'un fiyatıyla ilgili de konuşan Erdoğan, \"Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır\" diye konuştu.
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Togg'un tanıtılması ve ayrıntılarının açıklanmasının ardından ikinci el otomobil ilanlarında, Togg alacaklarını ve nakit paraya ihtiyaç duyduklarını ifade eden ilanlar açılmaya başlandı.
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NTV'de yer alan habere göre; İlan başlıklarının bazılarından Togg'un açıklanan renkleri belirtilerek, “Anadolu veya Oltu için satılıktır” ifadeleri kullanılırken, bazılarında “Yerli otomobil almak için satılık” ifadeleri kullanıldı.
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Bu ilanların bazıları projeye destek için veya ön siparişe çıktığında parasını hazırda tutarak Togg almak için bekleyenler tarafından koyulsa da bazıları ilanlarını öne çıkarmak için 'Togg' başlığıyla paylaşıyor.
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Aracın ön siparişe açılacağı Şubat ayı yaklaştıkça bu ilanların sayısında artış olması bekleniyor.
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Yaklaşık 5 ay sürecek güvenlik testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG için belirlenen üretim tarihi ise Mart 2023.
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İlk etapta 17 ila 18 bin adet aracın satışa çıkarılması planlanıyor.
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Doğuştan elektrikli modüler platform ile \"300+\" ve \"500+\" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G5G bağlantısıyla alabilecek.
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Araçların bataryaları, hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek.
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Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek.
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Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.
Erdoğan tarihi açıkladı ikinci elde yerli otomobil hareketliliği başladı: 'Togg alacağım için satılık'
Yerli otomobil Togg'da seri üretim süreci başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobilin ön satışı için Şubat ayını işaret etmesinin ardından ikinci el otomobil sitelerinde de dikkat çeken bir hareketlilik başladı. 'Togg alacağım için satılık' başlığıyla ilanlar açılmaya başlandı.

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