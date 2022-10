Şırnak'ta terör operasyonu: 19 zanlı yakalandı

10 yıl boyunca her an üretme garantisi



40 milimetre topu yapmak için Milli Savunma Bakanlığına başvurduklarına işaret eden Kıyak, altyapılarının uygun bulunması üzerine stratejik iş birliği anlaşması yaptıklarını bildirdi. Kıyak, şunları kaydetti:



\"Stratejik iş birliği anlaşması kapsamında da bu topu geliştiriyoruz. Herhangi bir talep yok fakat devletimizin desteği var. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla geliştiriyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız mühimmat, atış alanı, gemi, tesislere giriş-çıkış, teknik personel desteğini bu anlaşma kapsamında sağlıyor. Biz de 10 yıl boyunca topu istedikleri an hemen üretip tedarik edeceğimize dair söz veriyoruz. Topun mekanik kısmını tümüyle biz üretiyoruz. Elektronik, komuta-kontrol ve lokal kontrol kısımlarını ASELSAN ile yaptığımız iş birliği kapsamında birlikte geliştiriyoruz. Normalde Deniz Kuvvetlerinin kullandığı toplarda analog sistemler var, tamamen dijital sistemlere geçiriyoruz. Aynı zamanda geminin savaş yönetim sistemiyle de tamamen uyumlu olacak. Mekanik kısımlar neredeyse tamamlandı, birkaç ay içinde atış testlerimizi yapacağız. Hem silahın hem de robotik doldurma sisteminin fabrika testlerini yapıyoruz ama atışlı testlerini gerçekleştireceğiz yakın zamanda, daha sonra ASELSAN'ın yaptığı elektronik sistemlere entegre edeceğiz. Atış testlerinin ardından gemi testlerini yaparak Deniz Kuvvetlerimizin kabul muayenesine sunacağız. Orada da başarılı olursak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kalifiye edilmiş bir deniz topumuz olacak.\"