Tunus açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, sosyal medya hesabından düzensiz göç girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ülkenin güneyinde yer alan deniz sınırındaki farklı kentlerde düzenlenen operasyonlar sonucu 6 yasa dışı göç girişiminin engellediğini belirten Cibali, "Deniz Muhafızları tarafından 48 saat içinde düzenlenen operasyonlarda çoğunluğu Sahra altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 179 göçmen yakalandı." dedi.

Açıklamada, gözaltına alınan göçmenlerin adli kovuşturma kapsamında savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

2021’de 20 binin üzerinde düzensiz göçmen gözaltına alındı

Tunus İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2021'de 10 bin 371'i Sahra altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındı.

Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 2022'nin başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiğini duyurmuştu.



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Uluslararası Göç Örgütünün 26 Ekim'de yayımladığı raporda, Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus kıyıları çıkışlı olan ve İtalya veya Malta'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

FOTOĞRAF 5 Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında ilçe merkezine yakın bir kavşakta yaptığı yol uygulaması sırasında 34 R 9622 plakalı kamyonu durdurdu. Yapılan kontrolde kamyonun brandayla kapatılmış kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü. Burada yapılan kimlik belirleme işlemleri sonucu kaçak göçmenlerin 78'inin Afgan, 21’inin Pakistan, 5’inin Bangladeş, 2’sinin Yemen, 1’er kişinin ise Umman ve İran uyruklu oldukları belirlendi. Kamyon sürücüsü M.G. ile araçta bulunan S.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. . Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanırken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi. Kamyon kasasından 108 kaçak göçmen çıktı İzmir'in Foça ilçesinde, kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun sürücüsü tutuklandı.

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OYNAT 00:25 İzmir'de 231 kaçak göçmen ve 2 organizatörün yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, balıkçı teknesiyle yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmeye çalışan, aralarında kadınların da bulunduğu 231 kaçak göçmen ile 2 organizatörün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, balıkçı teknesinin, sahil güvenlik ekiplerinden kaçarak Yunan kara sularına girmeye çalıştığı anlar yer aldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:51 MSB görüntüleri paylaştı: İHA ile tespit edilen 300 göçmen kurtarıldı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kaş'ın 103 mil güneyinde 300 göçmeni taşıyan bottan alınan acil durum çağrısı üzerine göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, kurtarılma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Marshall Adaları bandıralı “Paola Topic” isimli yük gemisi, 19 Eylül 2022 tarihinde Kaş'ın güneyinde, yaklaşık 100 deniz mili mesafede yardım çağrısında bulundu. İHA ile tespit ettiğimiz gemi derhâl Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Ayrıca bölgeye yakın seyir hâlinde bulunan TCG GÖKSU ve TCG BAFRA olay mahalline yönlendirildi. Yaklaşık 300 kazazedenin bulunduğu “Paola Topic” isimli ticari gemi hemen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından Antalya'ya intikal ettirildi.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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