Gündem Şırnakta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
ŞIRNAK

Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Şırnakta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Arşiv

Valilikten yapılan açıklaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

15 Şubat öncesi PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
FOTOĞRAF 11
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları kelepçe takarak gözaltına alındı.
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Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
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Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
Title
Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
Title
Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
15 Şubat öncesi PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK'ya şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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