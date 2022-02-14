Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

AK Parti'den İstanbul'da doğal gaz faturalarını yüzde 23 düşürecek teklif

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada belediye yönetimine seslendi. Şu anda İGDAŞ'ın doğal gazı yüzde 23 karla sattığına dikkat çeken Göksu, 'Bu kardan vazgeçin. Getirin teklifi hemen oy vermeye hazırız.' dedi. Halk Ekmek'in sübvanse edilmeyip zam yapıldığına vurgu yapan Göksu, ' İYİ Parti'yi sübvanse ediyorsunuz 80 milyon reklam parasını ödüyorsunuz' ifadelerini kullandı.