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ŞIRNAK

Şırnak'ta terör saldırısı: 4 bekçi yaralandı

Cizre'de terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 bekçi hafif yaralandı.

Haber Merkezi AA
Cizre'de güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.
Cizre'de güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 bekçi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı İdil Caddesi'nde teröristlerce önceden çöp konteyneri yakınındaki bankın altına konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, 4 bekçinin görev değişimi için buraya geldiği sırada infilak ettirildi.

Patlamada 4 bekçi hafif yaralandı, çevrede bulunan 5 otomobilde hasar meydana geldi.

Yaralı bekçiler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Teröristlerin yakalanması için ilçede operasyon sürdürülüyor.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile ilçeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Aktaş, daha sonra hastaneye geçerek yaralı bekçileri ziyaret etti, sağlık personelinden yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

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