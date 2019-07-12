Dünya Sudanda yeni bir askeri darbe girişimi
AFRİKA

Sudan'da yeni bir askeri darbe girişimi

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni bir darbe girişimi olduğunu ve bunun engellendiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv: Sudan'da Nisan ayında darbe olmuş, Ömer el-Beşir devrilmişti.
Arşiv: Sudan'da Nisan ayında darbe olmuş, Ömer el-Beşir devrilmişti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK), ülkede yeni bir darbe girişiminin engellendiğini ve girişimin başındaki ismin yakalandığını duyurdu.

Askeri Konseye bağlı Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Ömer, Sudan devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, silahlı kuvvetler ve istihbarat teşkilatından muvazzaf ve emekli isimlerin yer aldığı başarısız bir darbe girişimi olduğunu, girişimin başındaki komutan ile 7’si muvazzaf 12 subay ve 4 astsubayın gözaltına alındığını belirtti.

Orgeneral Ömer, engellenen yeni darbe girişiminin muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile varılacak nihai anlaşmayı baltalamayı amaçladığını ifade etti.

AGK Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi, haziran ayında da bir grup asker ve siyasinin karıştığı darbe girişimi olduğunu açıklamıştı.

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