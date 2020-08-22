Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bu köy gölüyle dikkat çekiyor Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa gidiyorlar
SİVAS

Sivas haberleri: Bu köy gölüyle dikkat çekiyor: Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa gidiyorlar

Bu köy gölüyle dikkat çekiyor: Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa gidiyorlar

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde bulunan göl içerisindeki adacıklar rüzgarla yer değiştiriyor. Bazen göl yüzeyi açık yeşil renkli yosunlarla kaplanıyor. Köy sakinleri gölün tanıtılmasını istiyor. Köy sakini İbrahim Vural, "Kamışlar göl üzerinde devamlı geziyor. Devamlı gidip geliyor. Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa gidiyorlar. Göl ilgimizi çekiyor ama bakım yok. Göl biraz derin. Aşağı yukarı 40-50 metre derinliği var. Göl hafif dolsa burada balık tesisi olabilir.” dedi.

Haber Merkezi İHA
Köy sakini İbrahim Vural
Köy sakini İbrahim Vural

Sivas’ın Zara ilçesine uzaklığı yaklaşık 50 kilometre olan Gölbaşı köyü, içerisinde bulundurduğu göl ile adından söz ettiriyor. Göl görüntüsü kadar sahip olduğu diğer doğal özellikleri ile de dikkat çekiyor.

Yüzen adalara vali tanıtımı: Uzay boşluğunda yürüyor gibi müthiş bir deneyim
GÜNDEM
Yüzen adalara vali tanıtımı: Uzay boşluğunda yürüyor gibi müthiş bir deneyim

Göl içerisindeki adacıklar rüzgarla yer değiştiriyor.

Göl içerisinde bulunan adacıklar rüzgarın etkisi ile hareket ederek yer değiştiriyor. Köy sakinleri bazen gölün yüzeyinin açık yeşil renkli yosunlarla kaplandığını belirtip, gölün tanıtımı içinin temizlenmesini ve çevresinin düzenlenmesini istiyorlar.

Göl içerisindeki adacıklar rüzgarla yer değiştiriyor.

“Kamışlar göl üzerinde devamlı geziyor”

Köy sakini İbrahim Vural, gölün içerisindeki kamışların rüzgara göre hareket ettiğini belirterek, şöyle açıklamada bulundu:

  • “Gölün eski durumunda suyu daha yüksekti. Açtılar önünü suyu azaldı. Göl sonradan olma önceden göl yoktu. Bu göl Bizans’tan sonra olma. Şuan pislik içinde, bakım yok. Kamışlar göl üzerinde devamlı geziyor. Devamlı gidip geliyor. Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa gidiyorlar. Göl ilgimizi çekiyor ama bakım yok. Göl biraz derin. Aşağı yukarı 40-50 metre derinliği var. Göl hafif dolsa burada balık tesisi olabilir.”

Göl içerisindeki adacıklar rüzgarla yer değiştiriyor.

Göl içerisindeki adacıklar rüzgarla yer değiştiriyor.

Bu köy gölüyle dikkat çekiyor: Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa gidiyorlar
FOTOĞRAF 7
Title
Sivas’ın Zara ilçesine uzaklığı yaklaşık 50 kilometre olan Gölbaşı köyü, içerisinde bulundurduğu göl ile adından söz ettiriyor. Göl görüntüsü kadar sahip olduğu diğer doğal özellikleri ile de dikkat çekiyor.
Title
Göl içerisinde bulunan adacıklar rüzgarın etkisi ile hareket ederek yer değiştiriyor.
Title
Köy sakinleri bazen gölün yüzeyinin açık yeşil renkli yosunlarla kaplandığını belirtip, gölün tanıtımı içinin temizlenmesini ve çevresinin düzenlenmesini istiyorlar.
Title
Köy sakini İbrahim Vural, gölün içerisindeki kamışların rüzgara göre hareket ettiğini belirterek, şöyle açıklamada bulundu:
Title
“Gölün eski durumunda suyu daha yüksekti. Açtılar önünü suyu azaldı. Göl sonradan olma önceden göl yoktu. Bu göl Bizans’tan sonra olma. Şuan pislik içinde, bakım yok. Kamışlar göl üzerinde devamlı geziyor. Devamlı gidip geliyor. Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa gidiyorlar. Göl ilgimizi çekiyor ama bakım yok. Göl biraz derin. Aşağı yukarı 40-50 metre derinliği var. Göl hafif dolsa burada balık tesisi olabilir.”
Title
Title
Bu köy gölüyle dikkat çekiyor: Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa gidiyorlar
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde bulunan göl içerisindeki adacıklar rüzgarla yer değiştiriyor. Bazen göl yüzeyi açık yeşil renkli yosunlarla kaplanıyor. Köy sakinleri gölün tanıtılmasını istiyor. Köy sakini İbrahim Vural, "Kamışlar göl üzerinde devamlı geziyor. Devamlı gidip geliyor. Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa gidiyorlar. Göl ilgimizi çekiyor ama bakım yok. Göl biraz derin. Aşağı yukarı 40-50 metre derinliği var. Göl hafif dolsa burada balık tesisi olabilir.” dedi.
Abone Ol Google News
Türkiyenin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı

Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı
İnşallah size de nasip olur

İnşallah size de nasip olur

​Doğal gaz müjdesini hazmedemeyenlere Çelik'ten cevap.
Fay Yasası çıkmasızaruretini değerlendirdik

'Fay Yasası' çıkması
zaruretini değerlendirdik

​İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar.
Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünyanın gözü Türkiye'de

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

İstanbul'da yüzen kulüplerde korona partileri hız kesmiyor.
10 günde 500 bin <br>kişi hayatını kaybetti

10 günde 500 bin
kişi hayatını kaybetti

Dünya tarihinde ölü sayıları ile unutulmaz olan doğa olayları.
Efsane isim isyan etti

Efsane isim isyan etti

​F.Bahçe'ye imza atan Sosa'ya Arjantin'den tepki.
Türkiye'nin enerji çağı

Türkiye'nin enerji çağı

​Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik.
Kalkınma ateşi Sakarya'dan

Kalkınma ateşi Sakarya'dan

​Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı.
Artık hepsi garantili

Artık hepsi garantili

​İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem.
Alev alev yandı

Alev alev yandı

​Adana'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyük hasara yol açtı.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Libya'da ateşkes

Libya'da ateşkes

​Başbakan Serrac dört şart koştu.
Kariye de<br>artık cami

Kariye de
artık cami

​75 yıllık esaret bitti ve Kariye Camii ibadete açıldı.
Ankara'da<br>ikinci baro adımı

Ankara'da
ikinci baro adımı

Avukatların üye olması için imza süreci de başlatıldı.
2 saatte 100 bin 521 GBT

2 saatte 100 bin 521 GBT

'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.
Girit'te üçlü<br>provokasyon

Girit'te üçlü
provokasyon

​Yunanistan,BAE ve Mısır topunuz gelin!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.