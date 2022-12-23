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ŞANLIURFA

Siverek’te dört köyün karıştığı taşlı sopalı kavga: Yedi kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 köy halkının karıştığı taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Siverek’te dört köyün karıştığı taşlı sopalı kavga: Yedi kişi yaralandı
Olayın duyulması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve Jandarma Ekipleri sevk edildi.

İlçenin Gürakar Mahallesi’ne bağlı Dibekdüzü Köyü’nde yeni ekim alanı açmak amacıyla taşları temizleyen kepçe operatörünün, Dibekdüzü ve Sofice mezra halkı tarafından yapılan uyarıları dikkate almaması üzerine tartışma çıktı, tartışmada kepçe operatörü darp edildi.

Alınan bilgilere göre darp edilen kepçe operatörünün Büyükçay ve Demirci mezralarında bulunan akrabalarına telefon ederek yardım istemesi üzerine çok sayıda kişi araçlarıyla yardıma koştu.

Sofice mezrası girişinde yolları kesilen Büyükçay ve Demirci mezralı vatandaşlar ile Sofice ve Dibekdüzü vatandaşları arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga meydana geldi.

Kavgada 7 kişi yaralanırken, 7 araç ile bir kepçe de hasar gördü.

Olayın duyulması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve Jandarma Ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Siverek ve çevrede bulunan Devlet Hastanelerine sevk edilirken, Jandarma hastane çevresinde ve kavganın olduğu köylerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Önder, sağlık kontrolünün ardından 23.45te Metris Cezaevine sevk edildi.
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Kırmızı bültenle aranıyordu: İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi
İspanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası dolayısıyla Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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Polisin dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.
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Polisin yaptığı incelemede sürücü Seyit Ali Y.nin ehliyetinin olmadığı ve daha önce de 7 kez dur ihtarına uymayıp kaçtığı belirlendi.
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Sekiz kez 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü: Çocuk hasta mecbur kaldım
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