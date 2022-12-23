Siverek’te dört köyün karıştığı taşlı sopalı kavga: Yedi kişi yaralandı

Olayın duyulması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve Jandarma Ekipleri sevk edildi.

İlçenin Gürakar Mahallesi’ne bağlı Dibekdüzü Köyü’nde yeni ekim alanı açmak amacıyla taşları temizleyen kepçe operatörünün, Dibekdüzü ve Sofice mezra halkı tarafından yapılan uyarıları dikkate almaması üzerine tartışma çıktı, tartışmada kepçe operatörü darp edildi.

Alınan bilgilere göre darp edilen kepçe operatörünün Büyükçay ve Demirci mezralarında bulunan akrabalarına telefon ederek yardım istemesi üzerine çok sayıda kişi araçlarıyla yardıma koştu.

Sofice mezrası girişinde yolları kesilen Büyükçay ve Demirci mezralı vatandaşlar ile Sofice ve Dibekdüzü vatandaşları arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga meydana geldi.

Kavgada 7 kişi yaralanırken, 7 araç ile bir kepçe de hasar gördü.

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Olayın duyulması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve Jandarma Ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Siverek ve çevrede bulunan Devlet Hastanelerine sevk edilirken, Jandarma hastane çevresinde ve kavganın olduğu köylerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAF 11 Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından İspanyadan teslim alınan Atilla Önder, Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Madridten 20.35 sıralarında İstanbul Havalimanına getirildi. Polisler tarafından uçaktan alınan Önder, buradan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne getirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Önder, sağlık kontrolünün ardından 23.45te Metris Cezaevine sevk edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, ve Resmi belgede sahtecilik suçlarından yakalama kararı bulunan Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçmiş, kurulan etkili iletişim sayesinde firari Atilla Önderin İspanyada yakalanması sağlanmıştı. Kırmızı bültenle aranıyordu: İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi İspanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası dolayısıyla Metris Cezaevi'ne gönderildi. BiP'te paylaş

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