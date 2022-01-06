Sıvı yapıştırıcı su zannedip kafasına dikti.

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Oğlu dağa kaçırılan baba: Elindeki kalemi kırıp yerine silah verdiler

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı eylem, 28'inci haftada da sürdü. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta okurken 2015 yılında kaçırılan oğlu Mikail Erdinç için eyleme katılan Yusuf Erdinç oğluna seslenerek, "Senin elindeki kalemi kırdılar, kalemin yerine eline silah verdiler. Beni duyuyorsan bırak gel teslim ol" dedi.