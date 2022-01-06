Gündem Sıvı yapıştırıcı su zannedip kafasına dikti
BURSA

Sıvı yapıştırıcı su zannedip kafasına dikti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı kazârâ içen işçi hastanelik oldu. Olay sonrası Tunay E. hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Sıvı yapıştırıcı su zannedip kafasına dikti
Sıvı yapıştırıcı su zannedip kafasına dikti.

Olay Yeniceköy Mahallesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Susayan işçi Tunay E. (43), su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı yanlışla içti. Fenalaşan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

Kadıköy'de feci kaza: Bariyere otomobile ok gibi saplandı, acı haber geldi
FOTOĞRAF 8
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Kaza saat 04:15 sıralarında Kadıköy 1. Çevreyolu bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cem Yücel yönetimindeki 34 EOA 904 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil savrularak yolun sağ kısmındaki bariyerlere çarptı.
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Bariyerden seken otomobile Hasanpaşa-Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyer ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kaza sebebiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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Yücel'in cansız bedeni, cenaze nakil aracıyla Medeniyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle Fikirtepe ayrımı bir süre trafiğe kapandı.
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Otomobil çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka götürüldü. Otomobilin, mobil uygulama üzerinden dakikalık araç kiralayan bir firmaya ait olduğu öğrenildi.
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Araçtan yola sızan yağ ve yakıt, yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından trafik tekrar eski seyrine döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
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Kadıköy'de bariyer, otomobile ok gibi saplandı 1 ölü
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Kadıköy'de feci kaza: Bariyere otomobile ok gibi saplandı, acı haber geldi
Kadıköy 1. Çevreyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada, lastiğin patlaması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
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Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı.
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Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı.
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Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı.
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Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu.
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Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
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İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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