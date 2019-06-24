Sniper öldü

Türkiye’nin yurtiçi ve sınırötesindeki operasyonları sürüyor. Pençe Harekatı ile Kuzey Irak bölgesinde PKK’nın nefesini kesen mehmetçik, Türkiye sınırları içinde de terör örgütüne göz açtırmıyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı’nda 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58’e çıktı. Hakurk bölgesi dışındaki bölgelerde etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı da 38’e ulaştı. Pençe Harekatı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

8 ODALI PKK İNİ

Kandil, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerindeki terör hedefleri de koordineli olarak vuruldu. PKK’lı teröristlere ait 136 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilirken, araziye tuzaklı 84 mayın ve EYP de imha edildi. Hakurk bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerinde PKK tarafından kullanılan 8 odalı bir mağara tespit edildi. Yapılan aramada Doçka uçaksavar, Zagros keskin nişancı silahı, 2 BKC makineli tüfek ve 2 AK-47 piyade tüfeği ile çok miktarda mühimmat ele geçirildi. Ayrıca Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla da terör hedefleri vuruldu.

F-16’LARDAN HAVA DESTEĞİ

İç güvenlik operasyonları kapsamında Şanlıurfa Suruç’ta 4 PKK’lı sağ yakalandı, Tunceli ve Bitlis’te de 4 terörist öldürüldü. Tunceli merkez kırsalında önceki gün başlatılan operasyonda 1 terörist daha ölü ele geçirilirken, Bitlis’teki hava harekatında ise 3 terörist öldürüldü. 22 Haziran’da F-16’ların havadan destek verdiği harekatta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin keskin nişancı olduğu tespit edildi. Saha aramalarında bu teröristlere ait 2 Kalaşnikof silah, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ve 6 el bombası ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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Şırnak’ta iki EYP

PKK'lı teröristlerin Şırnak Güçlükonak’ta yola döşediği 2 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. Ağaçyurdu köyü yolunda arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri toprağa gömülü 2 plastik bidon fark etti. Yapılan incelemede bidonlarda PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu saptandı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları EYP'leri kontrollü şekilde imha etti.