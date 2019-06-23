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POLİTİKA

Hakurk'a Pençe Harekatı

Hakurk'a Pençe Harekatı: 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakurk'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.
Hakurk'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

27 Mayıs tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. Harekat kapsamında başta PKK’lı teröristler olmak üzere örgütün sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri tespit edilip imha ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı aralıksız şekilde devam eden harekâtta son olarak 6 PKK’lı teröristin daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece 4 haftadır devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı da 57’ye yükseldi.

Ayrıca harekâtın başından bu yana bölücü terör örgütüne ait toplam 84 mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Aynı şekilde örgütün toplam 136 mağara ve sığınağı da içerisindeki yaşam malzemesi ve mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi.

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