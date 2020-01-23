Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez aktivitesi: Eskimo usulü balık avı

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AÜ Rektörü Çomaklı, FETÖ'nün 'tavşan aday' taktiğini anlattı: Mecbur kalıyorsunuz

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kendi belirledikleri "tavşan adayları" devlete entegre etmek için çalışma yaptığını, benzer puanı alan deşifre olmamış örgüt üyelerinin aynı kuruma başvurduğunu, birinin elenmesi halinde diğerinin devlete sızmasının hedeflendiğini belirtti. Çomaklı "100 üzerinden 99,9 gibi anormal yüksek puan alan çocuğu bir yere aday gösterdikleri zaman, onun yerine başka bir aday kazanamıyor. Onun elenebilme ihtimaline karşı yine aynı seviyede başka bir çocuğu daha oraya yerleştiriyorlar. Dolayısıyla birini almadığınızda, diğerini almaya mecbur kalıyorsunuz" dedi.