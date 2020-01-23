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ERZURUM

Erzurum haberleri: Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez aktivitesi: Eskimo usulü balık avı

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez aktivitesi: Eskimo usulü balık avı

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde balıkçılar, yüzeyi tamamen donan göl ve göletlerde Eskimo usulü balık avlıyorlar. Vatandaşlar sabah soğuk havada avladıkları balıkları ise akşamları köy konaklarında pişirerek yiyorlar.

Haber Merkezi İHA
Kazma ve küreklerle buzu kırarak delik açan balıkçılar ağlarını ve torlarını buzun altına bırakıyor.
Kazma ve küreklerle buzu kırarak delik açan balıkçılar ağlarını ve torlarını buzun altına bırakıyor.

Erzurum’da hava sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düşmesinin ardından kentte yer alan göl ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı. Havaalanı yolu üzerindeki yüzeyi tamamen buz tutan bir gölette vatandaşlar Eskimo usulü buzu kırıp balık tutuyorlar. Kazma ve küreklerle buzu kırarak delik açan balıkçılar ağlarını ve torlarını buzun altına bırakıyor.

Çıldır'da Eskimo usulü balık avlıyorlar: Ekmeklerini gölden çıkartıyorlar
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Çıldır'da Eskimo usulü balık avlıyorlar: Ekmeklerini gölden çıkartıyorlar

Özenle yerleştirilen ağların ardından balıkçılar açtıkları deliklerden balık tutuyorlar.

30 dakika bekledikten sonra ağlarını çekmeye başlıyorlar

Özenle yerleştirilen ağların ardından balıkçılar açtıkları deliklerden uzaklaşarak yuvalardaki balıkları ellerindeki baltalarla gölün yüzeyine vurarak ağlara doğru göndermeye çalışıyorlar.

Balıkçılar yaklaşık 30 dakikalık beklemenin ardından ağları çekmeye başlıyor. Ağlara takılan balıkları teker teker çıkartan vatandaşlar balıkları yanlarında getirdikleri çuvallara dolduruyor. Sabah tutulan balıklar ise uzun kış gecelerinde köy konaklarında sobaların fırınında pişirilerek yeniliyor.

Keyif amaçlı balık tutuyorlar.

15 santime yakın buzları kırıyorlar

Keyif amaçlı balık tuttuklarını ve köy konaklarında pişirerek yediklerini ifade eden balıkçılar, şu şekilde açıklamada bulundular:

“Bu meslek babamızdan bize kaldı. Asıl mesleğimiz balıkçılık değil ama özlediğimiz için biz her 10 günde bir avlanmaya geliriz. Keyif amaçlı tutuyoruz aslına bakarsanız. Zor oluyor zahmetli bir iş çünkü 15 santime yakın buzları elimizdeki baltalarla kırıyoruz. Ardından balıkları ses çıkartarak ağlara yaklaştırmaya çalışıyoruz. Biz satmak için yapmıyoruz akşamları köy konaklarında, evlerimizde yiyoruz. Kışın balıklar daha lezzetli oluyor.”
Tuttukları balıkları satmıyorlar.

Bol bol fotoğraf çektiriyorlar

Öte yandan, soğuk havaya aldırış etmeyerek balık avlamaya çalışan vatandaşlar etrafı beyaz örtüyle kaplı dağlar ve yüzeyi tamamen buz tutan gölde ortaya çıkan renk cümbüşünü fırsata çevirerek bol bol fotoğraf da çektiriyor.

Balıkçılar yaklaşık 30 dakikalık beklemenin ardından ağları çekmeye başlıyor.
Öte yandan, soğuk havaya aldırış etmeyerek balık avlamaya çalışan vatandaşlar etrafı beyaz örtüyle kaplı dağlar ve yüzeyi tamamen buz tutan gölde ortaya çıkan renk cümbüşünü fırsata çevirerek bol bol fotoğraf da çektiriyor.

Sabah tutulan balıklar uzun kış gecelerinde köy konaklarında sobaların fırınında pişirilerek yeniliyor.
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