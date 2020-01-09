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ARDAHAN

Ardahan haberleri: Çıldır'da Eskimo usulü balık avlıyorlar: Ekmeklerini gölden çıkartıyorlar!

Çıldır'da Eskimo usulü balık avlıyorlar: Ekmeklerini gölden çıkartıyorlar

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlıyor. Geçimini yıllardır gölde balık avlayarak sağladığını söyleyen 6 çocuk babası Atanur Dursun, "Bu baba mesleği. Balığın kilosunu 20 liraya satıyoruz. Günde ortalama 10 ila 15 kilo arasında çıkıyor. Çıkan balıkları da kızağa koyun köye götürüyoruz." dedi.

Haber Merkezi DHA
Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.
Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 15 santimlik buz tabakasını kazmalarla daire şeklinde kırarak, Eskimo usulü balık avlıyor.

Ekmeklerini gölden çıkartıyorlar

Geçimini yıllardır gölde balık avlayarak sağladığını söyleyen 6 çocuk babası Atanur Dursun, Çıldır Gölü'ne kıyısı bulunan Taşbaşı, Çanaksu, Gülyüzü, Akçakale, Doğruyol, Eşmepınar ve Gölebekan köylerinde birçok kişinin ekmeğini bu gölden çıkardığını söyledi.

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Eskimo usulüne göre balık avlıyorlar.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuklardan dolayı 40 santimetre kalınlığında buz tuttu. Buz tutan gölün üzerine çıkan vatandaşlar zaman zaman halay çekip oyunlar oynuyor.

Yüzeyi iki hafta önce tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde sarı sazan, gümüş balığı, şafak balığı ve alabalık bulunduğunu belirten Dursun, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Doğu Ekspresi treni ile göle gelenlere şov amaçlı Eskimo usulü balık avcılığını sergiliyorduk, ancak şimdi gölün nerede ise ortalarına giderek ekmeğimizi çıkarıyoruz. Eskimo usulü balık avlamak çok zor ve tehlikeli, ancak yapacak başka bir işimiz yok. Bu baba mesleği. Balığın kilosunu 20 liraya satıyoruz. Günde ortalama 10 ila 15 kilo arasında çıkıyor. Çıkan balıkları da kızağa koyun köye götürüyoruz."
Buzlu gölde taze balıkları avlıyorlar.
Geçimini yıllardır gölde balık avlayarak sağlıyorlar.
Çıldır Gölü'nde balıkların gelmesini bekliyorlar.
Ağları buzlu gölün içine salıyorlar.
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