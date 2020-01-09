Çıldır'da Eskimo usulü balık avlıyorlar: Ekmeklerini gölden çıkartıyorlar

Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 15 santimlik buz tabakasını kazmalarla daire şeklinde kırarak, Eskimo usulü balık avlıyor.

Ekmeklerini gölden çıkartıyorlar

Geçimini yıllardır gölde balık avlayarak sağladığını söyleyen 6 çocuk babası Atanur Dursun, Çıldır Gölü'ne kıyısı bulunan Taşbaşı, Çanaksu, Gülyüzü, Akçakale, Doğruyol, Eşmepınar ve Gölebekan köylerinde birçok kişinin ekmeğini bu gölden çıkardığını söyledi.

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Eskimo usulüne göre balık avlıyorlar.

OYNAT 01:44 Kars'a giden Çıldır'a koşuyor Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuklardan dolayı 40 santimetre kalınlığında buz tuttu. Buz tutan gölün üzerine çıkan vatandaşlar zaman zaman halay çekip oyunlar oynuyor. BiP'te paylaş

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Yüzeyi iki hafta önce tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde sarı sazan, gümüş balığı, şafak balığı ve alabalık bulunduğunu belirten Dursun, şu şekilde açıklamada bulundu: