Söğüt’ten yılda 2,5 ton altın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik’te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Söğüt Altın Madeni’nin Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni’ne katıldı. Burada yatırıma Ocak 2021’de başladıklarını hatırlatan Erdoğan, “Maden sahasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 ton altın kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildi. Bir başka ifadeyle 3,5 milyon ons kaynağı 1,92 milyon ons rezerve tekabül eden bu altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık” dedi. Maden sahasındaki yatırım faaliyetlerini üç ayrı

faz olarak toplam 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

ÜRETİMDE İLK 3’TE OLACAK

“Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Bu tesis, ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak. Kalan iki fazın yatırımlarını da 3 yıl içinde neticelendirmeyi planlıyoruz. Böylece yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık 6,5 tona yükselteceğiz. Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında söğüt altın madeninin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacaktır.”

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

Erdoğan, son 10 yılda ortalama yıllık 742 milyon ton maden üretimi yapıldığı bilgisini verdi: “Madencilik üretimimiz 2021’de 814 milyon tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız 6,5 milyar dolara ulaştı ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bor üretimi ve ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini yakaladık.

Açılışı yapılan Söğüt Altın Madeni sahasında 1000’e yakın kişi istihdam edildi. İlerleyen dönemde bu sayı 1300’e çıkacak.

Eti Maden yüzde 95 kapasiteyle çalışarak 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaptı. 1 milyar 300 milyon dolara yakın gelir elde ettik. Madenciliğin gayrisafi yurt içi hasılaya katkısını son 14 yılda 11 milyar liradan 93 milyar liraya çıkardık. Son 8 yılda binde 8 olan madenciliğin milli gelirdeki payı geçen yıl yüzde 1,4’e yükseldi.”

SÖĞÜT'TE KIZILELMA VURGUSU

Erdoğan, altın madenini açtıktan sonra 1 milyar 771 milyon lirayı bulan yatırımların toplu açılış töreni için Cumhuriyet Meydanı’nda kendisini bekleyen Bileciklilere hitap etti. Söğüt’te dikilen Osmanlı çınarının, 3 kıta ve 7 iklimi kucaklayan dallarıyla 600 yıl boyunca dünyanın en güçlü devleti olarak tarihteki şerefli yerini aldığını söyleyen Erdoğan, Osman Gazi’nin bıraktığı emanetin nesilden nesle geçip Cumhuriyet’e miras kaldığını anlattı. Geçen 20 yılda Türkiye’ye kazandırılan her eser ve hizmeti bu anlayışla hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede Sultan Alparslan’ın, Osman Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmet Han’ın, aziz şehitlerimizin manevi desteğini hep yanımızda hissettik. Geliştirdiğimiz son teknoloji ürünü insansız hava aracına ‘Kızılelma’ adını verirken de bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyorduk. Kızılelma’sı olmayan milletler, tıpkı geçmiştekiler gibi tarihin tozlu sayfaları arasına karışmaya mahkumdur. Her kim, bazı tarihçilere göre bugün 724. kuruluş yıl dönümü olan Osmanlı Devleti’ni kötülüyor, aşağılıyorsa bilin ki ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır” diye konuştu. AK Parti ile CHP arasındaki slogan polemiğine de değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “Rahmetli Menderes, 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ‘Yeter, söz milletindir’ demişti. Bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; ‘Yeter, söz milletindir.’ Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu? Bunlar darbeci, bunlar vesayetçi.”

ERTUĞRUL GAZİ'NİN HUZURUNDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Camii’nde kıldı. Namazın ardından beraberindekilerle Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret eden Erdoğan, saygı nöbeti timindeki alpları selamlayıp Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı’nın gösterisini izledi.



