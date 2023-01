Söğüt’ten yılda 2,5 ton altın

Erdoğan, altın madenini açtıktan sonra 1 milyar 771 milyon lirayı bulan yatırımların toplu açılış töreni için Cumhuriyet Meydanı’nda kendisini bekleyen Bileciklilere hitap etti. Söğüt’te dikilen Osmanlı çınarının, 3 kıta ve 7 iklimi kucaklayan dallarıyla 600 yıl boyunca dünyanın en güçlü devleti olarak tarihteki şerefli yerini aldığını söyleyen Erdoğan, Osman Gazi’nin bıraktığı emanetin nesilden nesle geçip Cumhuriyet’e miras kaldığını anlattı. Geçen 20 yılda Türkiye’ye kazandırılan her eser ve hizmeti bu anlayışla hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede Sultan Alparslan’ın, Osman Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmet Han’ın, aziz şehitlerimizin manevi desteğini hep yanımızda hissettik. Geliştirdiğimiz son teknoloji ürünü insansız hava aracına ‘Kızılelma’ adını verirken de bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyorduk. Kızılelma’sı olmayan milletler, tıpkı geçmiştekiler gibi tarihin tozlu sayfaları arasına karışmaya mahkumdur. Her kim, bazı tarihçilere göre bugün 724. kuruluş yıl dönümü olan Osmanlı Devleti’ni kötülüyor, aşağılıyorsa bilin ki ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır” diye konuştu. AK Parti ile CHP arasındaki slogan polemiğine de değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “Rahmetli Menderes, 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ‘Yeter, söz milletindir’ demişti. Bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; ‘Yeter, söz milletindir.’ Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu? Bunlar darbeci, bunlar vesayetçi.”