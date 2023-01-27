Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk altın dökümünü yaptı: En fazla üretim yapılan üç büyük madenden biri olacak

Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki, 109 ton altın rezervinin işleneceği maden tesisi bugün açılıyor. Madenden, yılda 6-7 ton altın üretimi hedefleniyor. İlk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği tesis Türkiye'de yılda 42 ton altın üretimi yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda yıllık üretime yüzde 15'lik bir katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik’te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Madeni Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni’ne önemli açıklamalarda bulundu.





#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te "Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni"nde konuşuyor. https://t.co/4i7hPxgf6F — Yeni Şafak (@yenisafak) January 27, 2023





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Maden sahasında yapılan çalışmalarda 109 ton altın kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildi. En çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden birisi olacaktır.

EN FAZLA ÜRETİM YAPILAN ÜÇ MADENDEN BİRİ OLACAK

Tesis ilk altın dökümünü yapacak halde üretime hazır hale getirildi. Kalan fazların yatırımlarını 3 yıl içinde neticelendirmeyi hedefliyoruz. Yıllık üretim miktarını 6,5 tona yükselteceğiz. 35 tonluk altın üretimi dikkate alındığında Söğüt Altın Madeni'nin önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Tam kapasite ile üretime geçtiğinde ülkemizde en fazla altın üretimi yapılan 3 madenden biri haline gelecek.

Bugün Bilecik'e sadece altın madeninin açılışı için gelmedik. Valilik önünde bizi bekleyen Bilecikli kardeşlerimizle buluşacağız.





Toplam yatırım 1 milyar 770 milyon lirayı bulan kamu ile 653 milyon lirayı bulan özel yatırımların açılışını yapacağız. Ardından Bilecikli gençlerimizin heyecanına ortak olacağız. Nerede geliştirilmeye muhtaç bir alan varsa hepsini çözüme kavuşturduk. Geçmişteki Türkiye ile bugünkü gelinen noktada Türkiye'nin farkı belli oluyor.

KARADENİZ GAZI MARTTA HANELERDE

Yollarımızın standardı birçok Avrupa ülkesinin üzerinde. Ülkemizi son 20 yılda bölgesinin üretim ve ticaret merkezi haline getirdik. Arama-sondaj faaliyetleri ve yenilenebilir enerji kaynakları ile kendi hikayemizi yazıyoruz. 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doşal gazı bugün 81 ildeki 753 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık.

Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfededursun, biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'inci sıraya yükseldik.





Dünyanın en geniş filosunu kurduk. Milli imkanlarla 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Bunu milli şebekemize bağlamak için 10 binin üzerinde personel şu anda harıl harıl çalışıyor. Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz.











