Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sokağa bıraktıkları tabutun içine girip yoldan geçenleri korkuttular
SAKARYA

Sokağa bıraktıkları tabutun içine girip yoldan geçenleri korkuttular

Sakarya'da yaşayan 3 arkadaş, akşam karanlığında şaka amaçlı yol kenarına tabut bıraktı. Tabutun içine giren 3 arkadaştan biri yoldan geçenleri korkuttu.

Haber Merkezi DHA
Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler.
Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler.

Kaynarca ilçesinde yaşayan Ömer Kaçan, Cüneyt Uzun ve Kadir Çoban isimli 3 arkadaş, şaka amaçlı Merkez Mahallesi’nde, yol kenarına tabut bıraktı.

Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler.
  • 3 arkadaştan biri, tabutun içine saklanırken diğer ikisi, yoldan geçenleri tabuta yönlendirdi. Tabutu en yakın camiye taşımak için yönelenler, içinden çıkan genci görünce koşarak kaçtı. Arkadaşları o anları kamerayla kaydetti.

Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler.

Ömer Kaçan video içerikleri ürettiklerini anlatarak, “YouTube’a içerik üretiyoruz, videolar çekip atıyoruz. Sokağa akşam tabut koyduk ve insanların tepkisini merak ettik. Bildiğimiz tanıdığımız insanlara şaka yaptık. Yaşlı ve kalp sorunu olanlar ile çocuklara asla bu tür şakalar yapmıyoruz. Tanıdığımız bildiğimiz insanların tepkisini ölçmek istedik. Tabuttan insan çıktığında nasıl bir tepki verecekler bunu merak ettik açıkçası, sosyal deney yapmak istedik. Bunu da kendi mahallemizde yaptık, umarım beğenmişlerdir. Biz çok beğendik izlerken” dedi.

Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler.

Şaka gibi: Ne çağrıları ne salgını umursuyorlar
GÜNDEM
Şaka gibi: Ne çağrıları ne salgını umursuyorlar
Abone Ol Google News
Vali açıkça uyardı

Vali açıkça uyardı

​Pozitif vakalar böyle artarsa yataklarımız yeterli gelmeyebilir.
Bir elinde telefon bir elinde çekirdek

Bir elinde telefon bir elinde çekirdek

​Şehirlerarası otobüs şoförü faciaya davetiye çıkardı.
NATO: Türkiye ve Yunanistan arasında mekanizma kuruldu

Yürekler ağza geldi

Yürekler ağza geldi

​Sultanbeyli'de küçük çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.