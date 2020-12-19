Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasını suistimal eden iş yeri sahibi polisten kaçamadı
İSTANBUL

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasını suistimal eden iş yeri sahibi polisten kaçamadı

Sokağa çıkma yasağından muaf olanların, muafiyeti suiistimal etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayımlamıştı. Genelge kapsamında ilk ceza, iş yeri Bahçelievler'de olmasına rağmen taksi ile Avcılar’da yolculuk ederken tespit edilen bir kuyumcu atölyesi sahibine yazıldı.

Haber Merkezi İHA
Şahıs hakkında muafiyeti suiistimal ettiği için idari para cezası tutanağı düzenlendi.
Şahıs hakkında muafiyeti suiistimal ettiği için idari para cezası tutanağı düzenlendi.

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında muafiyet halleri dışında sokağa çıkma kısıtlandı.

Her hafta sonu uygulanan kısıtlama kapsamında muafiyeti suiistimal eden vatandaşlar olduğunun belirlenmesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge kapsamında muafiyet belgesi bulunan kişilerin zaman ve mekan uyumu olmadığı takdirde ceza uygulanacağı belirtilmişti.

Avcılar’da, durdurulan taksi içerisinde kuyumcu atölyesi sahibi olduğunu ve Esenyurt’tan altın alacağı bahanesini sunan bir yabancı uyruklu kişiye de muafiyeti suiistimal ettiği için idari para cezası tutanağı düzenlendi.

Hem kısıtlamayı ihlal eden hem ehliyetsiz genç polise beddua etti: Çoluğundan çocuğundan çıksın
GÜNDEM
Hem kısıtlamayı ihlal eden hem ehliyetsiz genç polise beddua etti: Çoluğundan çocuğundan çıksın

Doktor karı-kocanın korona kavgası: 'Ben pozitif oldum sen de olacaksın' dedi yüzüme tükürdü
HAYAT
Doktor karı-kocanın korona kavgası: 'Ben pozitif oldum sen de olacaksın' dedi yüzüme tükürdü
Abone Ol Google News
Rizespor Trabzonda öne geçti

Rizespor Trabzon'da öne geçti

​​Trabzonspor sahasında Rizespor'u konuk ediyor.
Gözyaşları sel oldu

Gözyaşları sel oldu

Koronavirüse yenilen Meral hemşireye hüzünlü tören.
İstanbul Boğazı’nda çöp adaları oluştu

​Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışını video-konferansla gerçekleştiriyor.

Binlerce kuş bir araya geldi

Binlerce kuş bir araya geldi

​Sığırcık kuşlarından görsel şölen.

Kendisini F-16 savaş uçağı gibi gösterebilecek.

Patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.