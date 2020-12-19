Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasını suistimal eden iş yeri sahibi polisten kaçamadı

Şahıs hakkında muafiyeti suiistimal ettiği için idari para cezası tutanağı düzenlendi.

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında muafiyet halleri dışında sokağa çıkma kısıtlandı.

Her hafta sonu uygulanan kısıtlama kapsamında muafiyeti suiistimal eden vatandaşlar olduğunun belirlenmesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge kapsamında muafiyet belgesi bulunan kişilerin zaman ve mekan uyumu olmadığı takdirde ceza uygulanacağı belirtilmişti.

Avcılar’da, durdurulan taksi içerisinde kuyumcu atölyesi sahibi olduğunu ve Esenyurt’tan altın alacağı bahanesini sunan bir yabancı uyruklu kişiye de muafiyeti suiistimal ettiği için idari para cezası tutanağı düzenlendi.

GÜNDEM Hem kısıtlamayı ihlal eden hem ehliyetsiz genç polise beddua etti: Çoluğundan çocuğundan çıksın