Yerel Seçim 2019
Gündem Sokakta bulan çocuklar şoka girdi
ŞANLIURFA

Şanlıurfa haberleri: Sokakta oynayan çocuklar kesik parmaklar buldu

Sokakta bulan çocuklar şoka girdi

Şanlıurfa'da sokakta oyun oynayan çocuklar yere atılmış halde 3 kesik parmak buldu. Büyük şok yaşayan çocuklar durumu ailelerine, aileler ise polise bildirdi. Ekipler parmakları alarak kimlik tespiti çalışması başlattı.

Haber Merkezi IHA
Yolda bulunan kesik parmaklar
Yolda bulunan kesik parmaklar

Şanlıurfa'nın Viransehir ilçesinde caddede oyun oynayan çocuklar 3 kesik parmak buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi’nde oyun oynayan çocuklar, yere atılmış halde 3 kesik parmak buldu. Büyük şok yaşayan çocuklar durumu ailelerine, aileler ise polise bildirdi. Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yol üstünde bulunan parmakları alarak, kimlik tespit çalışması başlattı.

Yapılan ilk incelemelerde parmakların kime ait olduğu belirlenemezken, kimlik tespiti amacıyla parmaklar Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KHK başvurusuna ret

'KHK' başvurusuna ret

​YSK, AK Parti'nin ikinci başvurusunu da reddetti.
Evinden çıkabilecek

Evinden çıkabilecek

​Eski ÖSYM Başkanı için yeni karar.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

Dışişleri'nden ABD'nin Kıbrıs açıklamasına tepki geldi.
'Organize usulsüzlük' yapılmış

'Organize usulsüzlük' yapılmış

AK Partili Ali İhsan Yavuz belgeleri tek tek paylaştı.
Terzi'ye 'adam uyandı'<br>mesajı atmıştı

Terzi'ye 'adam uyandı'
mesajı atmıştı

Darbeci Tuğgeneral Otal, Temel Paşa'yı da hedef almıştı.
Varank'tan <br>Varaka'ya ziyaret

Varank'tan
Varaka'ya ziyaret

​140 milyon avro yatırımla kağıtta bağımlılığı azaltacak.
53 günde<br>82.7 milyon lira

53 günde
82.7 milyon lira

Gebze-Halkalı hattı açıldıktan sonra gelirini katladı.

6 ay sürdü

6 ay sürdü

​Necati Korkmaz, incir çekirdeğine bir sureyi sığdırdı.

Gözler YSK'da

Gözler YSK'da

​İstanbul ile ilgili karar bugün ele alınacak.
Türkiye'den<br>rahatsız oldular

Türkiye'den
rahatsız oldular

Hidrokarbon arama faaliyetleri ABD'yi kaygılandırdı.
'Formayı ona verin'

'Formayı ona verin'

Bülent Yıldırım'a maç sonu çok konuşulacak tepki.
Sınırlama kaldırıldı

Sınırlama kaldırıldı

​Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin yeni karar.
Borla <br>zenginleştirdiler

Borla
zenginleştirdiler

Et ve süt ürünlerinde raf ömrünü uzattılar.
61 gün beklenmeyecek

61 gün beklenmeyecek

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başladı.
Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk

Bu köprüden geçip köylerine ulaşıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.