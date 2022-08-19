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AYDIN

Söke’de orman yangını: Kısa sürede geniş alana yayıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı arazözler sevk edilerek müdahale başlatıldı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Söke’de orman yangını: Kısa sürede geniş alana yayıldı
​Söke’de orman yangını.

Söke ilçesine bağlı kırsal Akçakonak Mahallesinin üst kısmındaki ormanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevleri fark eden yöre halkı, durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre yayılan ve onlarca metre yüksekliğe çıkan alevler geceyi aydınlattı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
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