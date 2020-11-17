Evinin önünde pusuya düşürülen şahıs bacağından yaralandı

En değerli 10 ilçe ve m2 fiyatları ise şöyle;

En değerli ilçeler sıralamasında zirvede yer alan ilçenin rayiç m2 fiyatına bakıldığında 100 m2 daire için yaklaşık 2 milyon TL gibi bir rakamın ortaya çıktığı görülüyor.

​Öte yandan Gayrimenkul Borsası'ndan (GABORAS) elde edilen verilere göre Türkiye genelinde konut kategorisinde en değerli 10 ilçeye bakıldığında 7 ilçenin İstanbul'dan olduğu görüldü.

Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konutla (yüzde 18,6) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 10 bin 624 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 6 bin 846 konut satışıyla (yüzde 5,7) İzmir izledi. En az satış olan iller 16 konutla Ardahan, 24 konutla Hakkari ve 71 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,5, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 16,3 azaldı. Ekimde satılan konut sayısı 119 bin 574 oldu.

Türkiye'nin en değerli ilçesi: 100 m2 dairenin fiyatı ortalama iki milyon TL

Ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı 120 bin adet civarında oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konutla ilk sırada yer aldı. Öte yandan Türkiye'nin en değerli ilçelerine bakıldığında ilk 10 içerisinde İstanbul'dan 7 ilçe yer alırken, listenin zirvesinde yer alan ilçede 100 m2 daire için fiyatların 2 milyon TL bandına yaklaştığı görüldü.