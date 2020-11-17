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Gündem Evinin önünde pusuya düşürülen şahıs bacağından yaralandı
ADANA

Son dakika Adana haberleri: Evinin önünde pusuya düşürdüler

Evinin önünde pusuya düşürülen şahıs bacağından yaralandı

Adana’da evinin önünde yüzleri maskeli iki kişi tarafından pusu kurulan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Saldırganlar ise geldikleri motosiklete binip, havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Haber Merkezi DHA
Evinin önünden pusu kurulan kişi tabancayla vuruldu.
Evinin önünden pusu kurulan kişi tabancayla vuruldu.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38029 Sokak'ta meydana geldi.

Bakkal dükkanı işleten Serdar Pat, gece iş yerini kapatıp, eve gitmek için yola koyuldu. Komşularıyla selamlaşan Pat, evinin önüne geldiğinde kendisini burada bekleyen yüzleri maskeli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Adana’da evinin önünde pusu kurulan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

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GÜNDEM
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BACAĞINDAN YARALANDI

Saldırganların 4 el ateş ettiği Pat, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırganlar, geldikleri motosiklete binip, havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı Pat, yakınları tarafından otomobille Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Adana’da evinin önünde pusu kurulan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Tedaviye alınan Pat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganları yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Türkiye'nin en değerli ilçesi: 100 m2 dairenin fiyatı ortalama iki milyon TL
FOTOĞRAF 15
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Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,5, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 16,3 azaldı. Ekimde satılan konut sayısı 119 bin 574 oldu.
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Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konutla (yüzde 18,6) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 10 bin 624 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 6 bin 846 konut satışıyla (yüzde 5,7) İzmir izledi. En az satış olan iller 16 konutla Ardahan, 24 konutla Hakkari ve 71 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.
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​Öte yandan Gayrimenkul Borsası'ndan (GABORAS) elde edilen verilere göre Türkiye genelinde konut kategorisinde en değerli 10 ilçeye bakıldığında 7 ilçenin İstanbul'dan olduğu görüldü.
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En değerli ilçeler sıralamasında zirvede yer alan ilçenin rayiç m2 fiyatına bakıldığında 100 m2 daire için yaklaşık 2 milyon TL gibi bir rakamın ortaya çıktığı görülüyor.
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En değerli 10 ilçe ve m2 fiyatları ise şöyle;
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İstanbul Sarıyer - m2 fiyatı 18 bin 400 TL
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İstanbul Beşiktaş - m2 fiyatı 18 bin 372 TL
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İstanbul Bakırköy - m2 fiyatı 11 bin 115 TL
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İzmir Çeşme - m2 fiyatı 10 bin 074 TL
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İstanbul Kadıköy - m2 fiyatı 9 bin 565 TL
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Muğla Bodrum - m2 fiyatı 9 bin 335 TL
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İstanbul Şişli - m2 fiyatı 8 bin 097 TL
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İstanbul Üsküdar - m2 fiyatı 8 bin 044 TL
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İstanbul Eyüp - m2 fiyatı 5 bin 474 TL
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Antalya Konyaaltı - m2 fiyatı 5 bin 325 TL
Türkiye'nin en değerli ilçesi: 100 m2 dairenin fiyatı ortalama iki milyon TL
Ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı 120 bin adet civarında oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konutla ilk sırada yer aldı. Öte yandan Türkiye'nin en değerli ilçelerine bakıldığında ilk 10 içerisinde İstanbul'dan 7 ilçe yer alırken, listenin zirvesinde yer alan ilçede 100 m2 daire için fiyatların 2 milyon TL bandına yaklaştığı görüldü.


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