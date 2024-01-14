Bir kuaförde çalışan G.N.S., iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir taksideki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldı. Bir süre sonra annesini telefonla arayan G.N.S., 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar' diyerek yardım istedi.