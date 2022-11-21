Bakan Özer: Karkamış'taki tüm okullarımızı bu hafta tatil edeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karkamış'ta açıklamalarda bulundu.Bakan Özer, terör saldırılarında 3 okulun hedef alındığı Karkamış' ta eğitime bir hafta süreyle ara verildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karkamış'ta açıklamalarda bulundu.Bakan Özer, terör saldırılarında 3 okulun hedef alındığı Karkamış' ta eğitime bir hafta süreyle ara verildiğini açıkladı.
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