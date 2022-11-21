Bakan Özer: Karkamış'taki tüm okullarımızı bu hafta tatil edeceğiz

​YÖK Başkanı Özvar: Profesör maaşlarında teşvik hariç 10 bin liranın üzerinde iyileştirme sağlanacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Resmî Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hükümlerine ilişkin YÖK'te basın mensuplarına açıklama yaptı. Prof. Dr. Özvar 'Yeni yönetmelik değişikliği ile beraber profesör hocamız 10 bin 302 lira alacaktır. Teşvik hariç yeni düzenleme ile bir profesörümüzün eline geçecek rakam 12 bin 944 lira olacaktır.' dedi.