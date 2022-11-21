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Bakan Özer: Karkamış'taki tüm okullarımızı bu hafta tatil edeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karkamış'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Karkamış'taki tüm okulların bu hafta tatil edileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Son dakika... ​Bakan Özer: Karkamıştaki tüm okullarımızı bu hafta tatil edeceğiz
Bakan Soylu ve Bakan Özer, saldırının yaşandığı okula geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karkamış'ta açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, terör saldırılarında 3 okulun hedef alındığı Karkamış' ta eğitime bir hafta süreyle ara verildiğini açıkladı.

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