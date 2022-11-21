Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

Tunceli'de HDP'nin PKK'ya destek eylemine polis izin vermedi

Tunceli'de aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ile partililerin bulunduğu bir grup, Sanat Sokağı'nda toplanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen 'Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek istedi. Emniyet güçleri, HDP Milletvekili Dersim Dağ'ın yaptığı basın açıklamasının terör örgütü propagandası içerdiğini belirtip, açıklamanın sonlandırılması ve grubun dağılması yönünde ikazda bulundu. Buna rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen açıklamaya devam etmek isteyen gruba, polis müdahale etti.