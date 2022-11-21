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Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü tarafından Karkamış ilçesine 5 roket atıldığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika... Terör örgütü YPG/PKKdan Karkamışa roket saldırısı
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

AA
AA
AA
AA

Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

YPG/PKKdan Karkamışa roket saldırısı

YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

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