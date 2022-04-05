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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: ​Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek; enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayisi alanlarında iş birliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini ifade etti.

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Ukrayna’da 7 ayrı insani koridor oluşturulacak

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Slovenya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek güvenli güzergâhlar üzerinden nakledilmesi zaruretinin bir kez daha ispatlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz’deki kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması stratejik nitelikte olduğuna işaret etti.


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