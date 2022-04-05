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Dünya Kremlinden Buça açıklaması
AVRUPA

Kremlin'den Buça açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Buça kentinde Rusya'ya yönelik “iyi planlanmış trajik bir gösteri” düzenlendiğini ileri sürdü.

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Haber Merkezi AA
Kremlinden Buça açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Buça kentinde yaşananlara ilişkin Rusya’ya yönelik iddiaların temelsiz olduğunu söyledi.

İddiaların, Rus ordusunu karalamaya çalışmaya yönelik bir “sahtekarlık” olduğunu savunan Peskov, “Rus ordusuna yönelik suçlamaların temelsiz ve iyi planlanmış trajik bir gösteri olduğu konusunda ısrar ediyoruz. Bu, işe yaramayacak.” dedi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler dahil çeşitli platformlarda konuya ilişkin çeşitli bilgiler sunduğuna işaret eden Peskov, “Batılı ülkeler sadece gözlerini ve kulaklarını kapatıp herhangi bir şey duymak istemiyorlar. Bu maalesef gerçek ancak buna rağmen kendi savlarımızı anlatmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Peskov, Buça’daki duruma ilişkin gerçekten tarafsız bir soruşturmanın yürütülebileceğinden ise şüphe duyduklarını sözlerine ekledi.

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