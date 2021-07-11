Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

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Libya Devlet Konseyi Başkanı Mişri: Kimse Türk güçleriyle paralı askerleri bir tutmasın

Ülkesindeki siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulunan Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, resmi anlaşmalar çerçevesinde Libya'da bulunan Türk güçleri ile paralı askerlerin bir tutulamayacağını söyledi. Mişri, "Libya Libyalıların toprağıdır. İlkesel olarak hiçbir yabancı gücün topraklarımızda olmasını istemiyoruz. Ancak yardım çağrımıza bir tek Türkiye yanıt verdi. Türkiye de bir kurumlar devleti olarak, karşılıklı imzalanan anlaşmalar için meclisinden onay aldı." ifadelerini kullandı.