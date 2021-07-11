Gündem Çorumda 4,2 büyüklüğünde deprem
ÇORUM

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 12,39 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Son Dakika Depremleri: Çorumda 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 00.53'te merkez üssü Sungurlu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 12,39 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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