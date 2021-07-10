İzmir 4.3 ile sallandı

Gelen son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

İzmir Karaburun'da hissedildi

Deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sallantı, İzmir'in Karaburun ilçesi başta olmak üzere birçok ilçede hissedildi.

"Olumsuz bir ihbar bulunmuyor"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.





GÜNDEM Deprem uzmanı Naci Görür Türkiye'nin uçan araba projesini hedef aldı