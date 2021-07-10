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İZMİR

İzmir 4.3 ile sallandı

AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

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Son dakika haberi: ​İzmir 4.3 ile sallandı | İzmirde deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi
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Gelen son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

İzmir Karaburun'da hissedildi

Deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sallantı, İzmir'in Karaburun ilçesi başta olmak üzere birçok ilçede hissedildi.

"Olumsuz bir ihbar bulunmuyor"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.


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