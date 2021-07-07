Deprem uzmanı Naci Görür Türkiye'nin uçan araba projesini hedef aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' için düzenlenen imza töreninde yapılan "Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak" açıklaması deprem uzmanı Naci Görür tarafından hedef alındı.

"Okuma alışkanlığı olmayan bir ülke"

Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Görür, Türkiye'nin uçan araba ve bu alandaki liderlik hedefi için şunları söyledi:

Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor “Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak” diye. Dayanamayıp yazıyorum. AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru.

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"Türkiye İHA yapamaz" denilmişti

Benzer şekilde muhalif bazı isimler ve gazeteler tarafından da uçan araba projesi hedef alınmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın "Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye’nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz" sözleri muhalif medya ve isimler tarafından alay konusu yapılmıştı.