Gündem Düğüne gidenleri taşıyan minibüs kamyona çarptı Üç ölü 10 yaralı var
ELAZİĞ

Düğüne gidenleri taşıyan minibüs kamyona çarptı: Üç ölü 10 yaralı var

Elazığ’da düğüne gidenleri taşıyan minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada üç kişi öldü 10 kişi de yaralandı. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Son dakika Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu’nun 25. kilometresinde bir dinlenme tesisinin yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan Kars’a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel idaresindeki 46 ADM 073 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan D.A. isimli şahsa ait 44 BJ 133 plakalı kamyona çarptı.

İHA

Feci kazada 3 kişi öldü, 10 kişide yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

İHA

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

İHA

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