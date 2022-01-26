Meral Akşener koronavirüse yakalandı

Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüse yakalandığını ve eşiyle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağını duyurdu.

Akşene, koronavirüse yakalandığını şu ifadelerle duyurdu:

"Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı.

Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız.

Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin.

Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam. "

Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı.

Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız.



Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin.



Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam. #MilletBiziÇağırıyor REKLAM January 26, 2022