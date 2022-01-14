Meral Akşener'den HDP'li Semra Güzel açıklaması: Fezlekeye 'evet' oyu vereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Meral Akşener, HDP'li Semra Güzel'in terörist Volkan Bora ile olan fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından ardından TBMM'ye gelen ve oylanması beklenen fezlekeye İYİ Partili milletvekillerinin evet oyu vereceğini açıkladı.

Akşener, "Fezleke Meclis'te oylanırsa arkadaşlarımdan evet oyu vermesini istedim" diye konuştu.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Akşener'in açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yapacağı açıklama merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman'da 2017'de gerçekleştirilen terörist Volkan Bora ile olan fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke hazırlamıştı.

REKLAM

GÜNDEM Bakan Soylu'dan muhalefete 'Semra Güzel' tepkisi: Bir tanesi bir şey söyleyemedi

GÜNDEM Öldürülen PKK'lı terörist HDP vekili Semra Güzel'in sevgilisi çıktı

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLECEK

Bu kapsamda Adalet Bakanlığına ulaşan fezleke Cumhurbaşkanlığının ardından TBMM'ye ulaştı. Burada Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınıp TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse Güzel'in yargılanmasının önü açılacak. Yargılama sonunda ise Güzel hakkında hüküm kesinleşirse bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunacak ve Güzel'in milletvekilliği düşürülecek.

GÜNDEM TTB'deki PKK yapılanması ifşa oldu: İlaç sevkiyatı yapıp teröristleri tedavi etmişler

GÜNDEM Meclis'te 18 Semra Güzel var