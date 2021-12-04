Gündem Resmi Gazetede yayımlandı Made In Turkey ibaresi kaldırıldı
ANKARA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Resmi Gazete'de yayımlandı: Made In Turkey ibaresi kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile, Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerde Made In Turkey yerine "Made In Türkiye" ibaresi kullanılacak. Açıklamada, devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan her türlü faaliyet ve yazışmada da "Turkey", "Turkei", "Turquie" ibareleri yerine "Türkiye" ibaresi kullanılacağı ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: ​Resmi Gazetede yayımlandı: Made In Turkey ibaresi kaldırıldı
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Türkiye'nin ihraç ürünlerinde artık "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılacak. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Genelge'ye göre; devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan her türlü faaliyet ve yazışmada da "Turkey", "Turkei", "Turquie" ibareleri yerine "Türkiye" ibaresi yer alacak.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Erdoğan'ın uyarısı sonrası düğmeye basıldı: Artık 'Made in Türkiye' yazılacak
EKONOMİ
Erdoğan'ın uyarısı sonrası düğmeye basıldı: Artık 'Made in Türkiye' yazılacak

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"Hedefimiz Made in Turkey değil Made in Türkiye"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de Faaliyete Geçen 52 Yeni Fabrikanın resmi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'TOGG ile elektrikli araçlarda ön alıcı bir adım attık. Şimdi bataryalar için çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektrikli araç üssü haline gelmektir. Hedefimiz Made in Turkey değil Made in Türkiye markasının dünyaya ulaşmasıdır ifadelerini kullandı.

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