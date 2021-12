Resmi Gazete'de yayımlandı: Made In Turkey ibaresi kaldırıldı Gelen son dakika haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile, Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerde Made In Turkey yerine "Made In Türkiye" ibaresi kullanılacak. Açıklamada, devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan her türlü faaliyet ve yazışmada da "Turkey", "Turkei", "Turquie" ibareleri yerine "Türkiye" ibaresi kullanılacağı ifade edildi.

