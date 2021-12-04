Resmi Gazete'de yayımlandı: Made In Turkey ibaresi kaldırıldı
Gelen son dakika haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile, Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerde Made In Turkey yerine "Made In Türkiye" ibaresi kullanılacak. Açıklamada, devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan her türlü faaliyet ve yazışmada da "Turkey", "Turkei", "Turquie" ibareleri yerine "Türkiye" ibaresi kullanılacağı ifade edildi.
Türkiye'nin ihraç ürünlerinde artık "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılacak. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Genelge'ye göre; devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan her türlü faaliyet ve yazışmada da "Turkey", "Turkei", "Turquie" ibareleri yerine "Türkiye" ibaresi yer alacak.