Gündem Kandilde PKKya ağır darbe 18 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Son dakika haberleri... Kandil'de PKK'ya ağır darbe: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Kandil'de PKK'ya ağır darbe: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 18 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği açıklandı.


Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol Google News
Kandilde PKKya ağır darbe

Kandil'de PKK'ya ağır darbe

18 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kapı kapı bir milyon maske

Kapı kapı bir milyon maske

İstanbul Valiliği yeni uygulamayı duyurdu.
Müthiş gelişmeyi açıkladı

Müthiş gelişmeyi açıkladı

Yüzde 100 yerli üretildi, işte cihazdan ilk görüntüler.
Fişleri<br>hemşireler çekiyor

Fişleri
hemşireler çekiyor

​İngiltere'de bir hemşire tüm süreçleri anlattı
Virüs bulaşsa bile...

Virüs bulaşsa bile...

İngiltere'de yaşayan Türk biyomühendis anlattı...
Ülkeyi sarsan haber

Ülkeyi sarsan haber

​'Evde kal' çağrısı yapan Sağlık Bakanı kovuldu.
40 talebe<br>40 jet çözüm

40 talebe
40 jet çözüm

Hükümet iş dünyası için harekete geçti.
Bakırköy boşladı!

Bakırköy boşladı!

Sokağa çıkma yasağına saatler kala caddeler doldu taştı.
Muhtar gizledi!

Muhtar gizledi!

'Karantina kalksın' diye mahalleyi virüse teslim etti.
Koronavirüs<br>sürecini hafifletiyor

Koronavirüs
sürecini hafifletiyor

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken açıklama.
2 günde <br>güzel sonuç verdi

2 günde
güzel sonuç verdi

​Plazma tedavisinde sevindiren gelişme.
Yardımda<br>Türkiye farkı

Yardımda
Türkiye farkı

​Çin iki koli, Türkiye bir uçak dolusu yardım yolladı
Yemeklerde<br>mutlaka kullanın

Yemeklerde
mutlaka kullanın

​Koronavirüsü yenen başhekim önemli açıklamalar yaptı.
Gazetecilik ayaklar altında

Gazetecilik ayaklar altında

​İki satır yazamayınca doktorun analizini kendi görüşüymüş gibi kaleme aldı.
Yardıma gitmişti vefat haberini aldı

Yardıma gitmişti vefat haberini aldı

'​Vefa Destek' gönüllüsü kapının eşiğinde Mumin Suresi'ni okudu...
Babası gibi hadsiz

Babası gibi hadsiz

'Umarım ölecek yaşlılar sizin tarafınızdan olur' tweet'i attı.
Rumlara şirinlik<br>kriz çıkardı

Rumlara şirinlik
kriz çıkardı

Rumlar istenen ilaçlar yasal olmayan yollarla geldi..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.