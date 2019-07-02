Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Son dakika... Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayındaki operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
Güvenlik güçleri, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Çataklı, burada yaptığı konuşmada, haziran ayındaki operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, bununla birlikte bu yılın ilk 6 ayında toplam 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 381 kişinin tutuklandığını belirtti.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında haziran ayında 11 bin 82 operasyon yapıldı. Bin 94 kişi tutuklandı. Bir ton 220 kg eroin, 3 ton 263 kg esrar ele geçirildi.

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